Labbadia freut sich über einen neuen Rekord

Ganz neue Gefühle für Bruno Labbadia. Zum einen natürlich wegen seines ersten Sieges als Trainer des VfL Wolfsburg am Samstag in Freiburg. Zum anderen weil der Trainingsplatz so gut gefüllt ist wie noch nie unter seiner Regie. „Das ist schon ein neuer Rekord“, sagte der 52-Jährige gut gelaunt. ...