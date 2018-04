VfL: Labbadia sucht die (Tor-)Gefahr

Wolfsburg Seit sieben Spielen hat Bruno Labbadia das Kommando beim VfL Wolfsburg. In dieser Zeit ist es ihm gelungen, das eigene Tor praktisch zu vernageln. Dreimal in Folge spielten die Grün-Weißen in der Bundesliga zu Null – ausgerechnet ein ehemaliger Torjäger hat ihnen das Verteidigen gelehrt. Aber wenn...