Als der VfL Wolfsburg Salah auf dem Zettel hatte

Zwei Traumtore und zwei Vorlagen: Mohamed Salah (25) war am Dienstagabend einmal mehr der alles überragende Akteur des FC Liverpool von Jürgen Klopp. Beim 5:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zerlegte der Ägypter Edin Dzekos AS Rom im Alleingang. Was hat mit dem VfL Wolfsburg zu tun? ...