96-Chef Kind zur Causa Heldt und Fan-Problemen: Es kotzt mich an

Clubchef Martin Kind vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hat nach dem erneuten Wechselwunsch seines Sportchefs Horst Heldt deutliche Worte gefunden. „Das ist mehr als bedauerlich“, sagte der 74-Jährige am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“ angesichts der Unruhe im 96-Umfeld. Trotz des noch nicht perfekten Klassenverbleibs des Aufsteigers hatte Heldt in der vergangenen Woche mit dem Konkurrenten VfL Wolfsburg über einen Wechsel verhandelt.

Neben diesem Thema nervt Kind auch die anhaltende Kritik von Teilen der Fans an ihm. „Und wenn ich ehrlich bin: Es kotzt mich an. Nur ich kann nicht weglaufen. Ich muss die Probleme lösen“, sagte Kind und befand: „Hannover 96 ist gut aufgestellt, auch wenn in der Außenwahrnehmung die Fan-Problematik und jetzt das mit dem Sportdirektor das überlagert.“ dpa