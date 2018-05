Wolfsburg bangt vor Relegation um Einsatz von Kapitän Verhaegh

Wolfsburg Der Niederländer war beim 4:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln am Samstag zu Beginn der Partie der Fußball-Bundesliga mit Jannes Horn zusammengeprallt. Beide Spieler mussten mit Platzwunden am Kopf ausgewechselt werden.

„Ich weiß nur, dass er eine Risswunde hat. Wie es für Donnerstag ausschaut, kann ich noch nicht sagen“, sagte Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia nach der Partie. Das Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten findet am Donnerstag (20.30 Uhr/Eurosport) in Wolfsburg statt. In Kiel wird das Rückspiel am Pfingstmontag ausgetragen. dpa