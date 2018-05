Der Tag der Wolfsburger Einheit

Noch ist längst nicht alles wieder gut. Doch die Spieler des VfL Wolfsburg haben mit dem 4:1 am Samstag gegen Köln die Schaufel in die Hand genommen, um die tiefen Gräben zwischen ihnen und ihren Fans zuzuschütten. Allein an der Tatsache, dass es der erste Heimsieg des Jahres für die Grün-Weißen...