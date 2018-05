Relegation: VfL Wolfsburg klarer Favorit - Nur auf dem Papier?

Wolfsburg Die Zahlen sind eindeutig. Ginge es nur danach, hätte Holstein Kiel in der Bundesliga-Relegation gegen den VfL Wolfsburg keine Chance.

Für die einen sind es große Zitterpartien, für die anderen „Bonusspiele“ und „das Highlight des Jahres“ - in jedem Fall sind die Relegationsspiele zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel ein Duell der Gegensätze. Am Donnerstag steigt beim Bundesliga-Drittletzten Wolfsburg das Hinspiel. Das Rückspiel findet am Pfingstmontag beim Zweitliga-Dritten Kiel statt. dpa