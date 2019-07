Der VfL Wolfsburg im Trainingslager - Tag 1

Für den VfL Wolfsburg beginnt am Freitag, 19. Juli 2019, der Feinschliff für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Nach der Ankunft am Freitagmittag wird sich die Mannschaft des neuen Trainers Oliver Glasner bis zum 27. Juli im österreichischen Schladming auf die neue Spielzeit vorbereiten.

Foto: Sebastian Priebe/Regios24