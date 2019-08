VfL Wolfsburg: Nizzas Star ist der Trainer

Am Samstag ab 15 Uhr gibt es im AOK-Stadion im Allerpark eine echte Premiere. Gegen OGC Nizza hat der VfL Wolfsburg noch nie gespielt, weder in einer Pflichtpartie noch in einem Test. Was für einen Gegner haben sich die Grün-Weißen für die Generalprobe des Pokalspiels in Halle am 12. August denn da...