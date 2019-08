VfL Wolfsburg: Glasners Probe für den Ernstfall

Wie ernst Oliver Glasner das letzte Testspiel der Vorbereitung am Samstag ab 15 Uhr im AOK-Stadion gegen den OGC Nizza nimmt, war am Freitagvormittag zu sehen. Denn der Trainer des VfL Wolfsburg ließ seine Grün-Weißen ein „echtes“ Abschlusstraining absolvieren. Alle Abläufe sollten so sein, als ob...