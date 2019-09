VfL Wolfsburg kriegt späten 1:1-Ausgleich gegen Hamburger SV

Oliver Glasner bleibt auch im zwölften Spiel als Trainer des VfL Wolfsburg unbesiegt. Den Test gegen den Hamburger SV gewann seine Mannschaft am Donnerstagnachmittag vor 2189 Zuschauern im AOK-Stadion trotz einer 1:0-Führung durch Marcel Tisserand (60. Minute) allerdings nicht. Denn kurz vor dem Ende der Partie köpfte Hamburgs Angreifer Martin Harnik zum 1:1-Endstand ein (88.).

Umarmungen und Freude vor der Partie

Vor der Partie gab‘s eine Menge Umarmungen. Besonders herzlich fielen sich Dirk Bremser, ewiger Wegbegleiter und Assistent Dieter Heckings, und Josuha Guilavogui, der Kapitän des VfL, in die Arme. Zusammen hatten sie im Mai 2015 den DFB-Pokal nach Wolfsburg geholt. Auch der jetzige HSV-Coach Hecking herzte seine ehemaligen Schützlinge und tauschte sich mehrere Minuten intensiv mit Oliver Glasner aus, seinem Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger auf der Wolfsburger Trainerbank.

Auf den Rasen des AOK-Stadions schickten die Trainer ihre besten Teams, die beide in Pflichtspielen dieser Saison noch unbesiegt waren. Wer nicht verletzt oder im Länderspieleinsatz war, kam zum Einsatz. Spieler, die zuletzt hinten dran waren wie Jeffrey Bruma, Elvis Rexhbecaj oder Marcel Tisserand, konnten sich mal wieder über 90 Minuten zeigen.

HSV-Keeper Tom Mickel wehrt zwei Bälle ab

20 Minuten Anlaufzeit benötigten beide Teams, ehe etwas passierte: Felix Klaus setzte nach einem Lauf über den halben Platz das erste kleine Ausrufezeichen. Auf der Gegenseite wurden Heckings Hamburger dann gefährlich, wenn sie die VfL-Abwehr im Aufbau früh unter Druck setzten. So ergab sich etwa eine Möglichkeit für Martin Harnik, der nach seinem Last-Minute-Wechsel von Werder Bremen sein Debüt im HSV-Trikot feierte (22.). Die besten Möglichkeiten der ersten Hälfte vergaben die beiden agilsten Spieler nach einer halben Stunde: Erst drosch Klaus aus der Ferne drauf, dann brachte William die abgeprallte Kugel artistisch aufs Tor. Doch beide Bälle wehrte HSV-Keeper Tom Mickel ab. Das 0:0 zur Pause ging in Ordnung.

In Hälfte 2 dauerte es nicht so lange, ehe es gefährlich wurde. Joao Victor und erneut Klaus stellten den eingewechselten Julian Pollersbeck im HSV-Tor vor Schwierigkeiten (48.). Die gleiche Kombination näherte sich kurz darauf wieder an: Victor traf die Latte, Klaus köpfte vorbei (49.). Beide Angriffe hatte der kurz zuvor eingewechselte Ismail Azzaoui initiiert. Er war genau wie Maximilian Arnold zur Pause gekommen, Wout Weghorst und Guilavogui gingen wie angekündigt raus.

Stärkste Offensivphase des VfL seit einigen Wochen

Arnold leitete dann die nächste ganz dicke Chance mit einem tollen Pass auf Klaus ein, doch der Angreifer brachte den Ball erneut nicht im HSV-Tor unter (54.). Es war die stärkste Offensivphase des VfL seit einigen Wochen, die im Führungstor mündete. Arnold und William führten eine Ecke kurz aus, die Flanke des Brasilianers nickte Tisserand ins lange Eck ein (60.). Die Führung war nun absolut verdient. Klaus - wer sonst? - hätte mit seinem Schuss beinahe nachgelegt (77.), scheiterte jedoch an Pollersbeck.

Harnik köpfte nach einer Ecke zum Gleichstand

In der Schlussphase drückten die Hamburger noch auf den Ausgleich und hatten durch Jairo Samperio, dessen Versuch Jeffrey Bruma artistisch von der Linie kratzte, und Gideon Jung gute Möglichkeiten. Beide blieben ungenutzt - l kurz vor den Ende klingelte es aber doch noch mal. Harnik köpfte nach einer Ecke zum 1:1 ein.

Spiel kompakt

VfL Wolfsburg: Menzel - Tisserand (84. Knoche), Guilavogui (46. Arnold) Bruma - William (71. Justvan), Gerhardt, Rexhbecaj, Roussillon (71. Horn) - Klaus, Weghorst (46. Azzaoui), Victor.

Hamburger SV: Mickel (46. Pollersbeck) - Narey, Jung, Papadopoulos, Leibold - Samperio, Kinsombi, Hunt (75. Kittel) - Harnik, Wood (63. Gyamerah), Amaechi (63. Jatta).

Tor: 1:0 Tisserand (60.), 1:1 Harnik (88.).

Zuschauer: 2189 im AOK-Stadion.