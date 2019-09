VfL Wolfsburg: Auf „Brekhorst“ ist derzeit Verlass

Keinem anderen Wolfsburger Spieler ist die Unzufriedenheit nach nicht gewonnenen Spielen so sehr anzusehen wie Wout Weghorst. Der 26 Jahre alte Niederländer sprach am Freitagabend in der Düsseldorfer Arena von 2006 mit „tiefer Enttäuschung“ über die Leistung seines VfL im 1:1-Remis bei der Fortuna;...