1:1 gegen TSG: VfL Wolfsburg mit drittem Liga-Remis in Serie

Der VfL Wolfsburg bleibt unter Trainer Oliver Glasner zwar ungeschlagen, musste sich am Montagabend aber mit dem dritten Bundesliga-Remis in Serie begnügen. Gegen die TSG Hoffenheim sprang in der VW-Arena vor 21.120 Zuschauern nach Toren von Sebastian Rudy (6. Minute) und Admir Mehmedi (36.) ein...