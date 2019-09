VfL Wolfsburg: Glasner will Konsequenz und Kommunikation

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann (32) war am Montagabend in die VW-Arena gekommen, um dem Abschlussspiel des 5. Spieltags zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim beizuwohnen. Der Leipziger Trainer beobachtete ein temporeiches 1:1-Remis, das am Ende sowohl sein Ex-Team als auch die...