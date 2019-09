VfL 1:0 in Mainz: Tisserand beendet Wolfsburgs Remis-Serie

Der VfL bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen und beendete die Remis-Serie nach drei Unentschieden in Folge. Bei Kellerkind FSV Mainz 05 gewannen die Wolfsburger vor 24.300 Zuschauern knapp mit 1:0 (1:0). Es war ein Erfolg der Marke Zittersieg. Nachdem Abwehrspieler Marcel Tisserand den VfL früh in Führung gebracht hatte, drängten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff auf den Ausgleich, der angesichts der zahlreichen Chancen hochverdient gewesen wären.

Im Vergleich zum 1:1 am Montagabend gegen Hoffenheim tauschte VfL-Coach Oliver Glasner auf zwei Positionen. Die linke Außenbahn übernahm wieder Jérôme Roussillon für Renato Steffen. Yannick Gerhardt schaffte es nicht in die Startelf, für ihn durfte Jeffrey Bruma zum ersten Mal seit dem 5. Mai 2018 (1:4 in Leipzig) wieder von Beginn an für den VfL ran. Der niederländische Verteidiger war zuletzt im Europapokal schon einmal gegen Oleksandria für 20 Minuten eingewechselt worden. Bruma übernahm den zentralen Part in der Wolfsburger Abwehr, Kapitän Josuha Guilavogui rückte für Gerhardt ins Mittelfeld.

Den ersten Warnschuss gaben die Mainzer ab, Jean-Paul Boetius prüfte Pavao Pervan mit einem Schuss aufs kurze Eck (5. Minute). Es ging hin und her, Wolfsburgs früher Führungstreffer fiel allerdings aus dem Nichts. Nach einer Eckballvariante flankte Maximilian Arnold von der Grundlinie in die Mitte, Marcel Tisserand stieg höher als Kunde Malong und köpfte ein (9. Minute) – zum ersten Mal nach drei Spielen ging der VfL wieder in Führung.

Dass die den ersten Durchgang überstand hatten die Gäste allen voran Pavao Pervan zu verdanken. Der österreichische Keeper klärte mit der Faust vor Adam Szalai (11.), wehrte einen unplatzierten Kopfball von Robin Quaison ab (28.) und war auch zur Stelle, als der FSV-Stürmer kurz vor der Pause noch einmal aus kurzer Distanz zum Kopfball kam (45.+1), jeweils hatte Daniel Brosinski von links geflankt, William ihm zu viel Platz gewährt.

Das alles zeigte, dass die Wolfsburger nach den Umstellungen in der Defensive gegen den Tabellen-17. nicht besonders sicher agierten. Offensiv fehlte im Spiel der Glasner-Elf häufig die Präzision beim letzten Pass – mit einer Ausnahme: Nach tollem Direktspiel legte Roussillon für Wout Weghorst ab, doch der Topstürmer des VfL scheiterte mit seinem Schuss am Mainzer Schlussmann Robin Zentner.

In der zweiten Halbzeit zunächst Weghorst die Führung ausbauen können, er wurde noch in höchster Not kurz vor der Mainzer Torlinie geblockt (51.). Danach gab es dann aber zahlreiche Phasen, in denen der FSV aufdrehte und die VfL-Abwehr ein ums andere Mal in höchste Verlegenheit brachte. Der abgefälschte Schuss von Alexandru Maxim, der auf der Latte landete, war der gefährlichste Versuch (68.). Etwas Glück hatten die Gäste, als Schiedsrichter Felix Brych in einer sehr hitzigen zweiten Halbzeit nicht auf Handelfmeter entschied, als Tisserand der Ball an selbige sprang (69.). Die Wolfsburger verpassten es, den entscheidenden Konter gut auszuspielen, um den Deckel auf den Sieg zu machen, so mussten sie bis zum Abpfiff zittern. Tisserand klärte sogar noch einmal auf der Linie (90.). Doch der VfL überstand den Mainzer Sturmlauf, feierte den ersten Sieg nach drei Unentschieden in Folge.

Als nächstes sind die Wolfsburger wieder in der Europa League gefordert. Am Donnerstagabend (18.55 Uhr) steht bei AS St. Étienne der zweite Spieltag der Gruppenphase an. In der Bundesliga geht’s am Sonntag, 6. Oktober, um 15.30 Uhr gegen Aufsteiger Union Berlin weiter.

Spiel kompakt

FSV Mainz 05: Zentner – Pierre-Gabriel, (62. Maxim) St. Juste, Niakhaté, Brosinski – Baku, Malong, Boetius, Fernandes (76. Awoniyi) – Szalai, Quaison (46. Onisiwo).

VfL Wolfsburg: Pervan – Knoche, Bruma, Tisserand – William, Guilavogui, Arnold (71. Gerhardt), Roussillon – Mehmedi (84. Victor), Weghorst, Brekalo (65. Klaus).

Tor: 0:1 Tisserand (9.),

Gelbe Karten: Niakhaté, Maxim / Tisserand, Knoche, Weghorst.

Besonderes Vorkommnis: FSV-Trainer Sandro Schwarz sah in der Nachspielzeit Rot.

Schiedsrichter: Felix Brych (München).

Zuschauer: 24.300 in der Mainzer Opel-Arena.