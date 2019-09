Historisch: Mainz-Trainer Schwarz sieht Gelb-Rot

Es war nicht das aufwühlende Spiel an sich, was die Partie Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg in die Annalen der Fußball-Bundesliga heben wird, hängt aber unmittelbar damit zusammen, dass es gerade in der Schlussphase so hitzig wurde. Geschichtsträchtig war allerdings, dass Mainz‘ Sandro Schwarz als...