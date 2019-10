Fürs Comeback: Ginczek ist jetzt Frühaufsteher

Daniel Ginczek sehnt sein Comeback herbei, am Ende dieser Woche will er erstmals wieder allein mit Ball auf dem Platz trainieren.

Für Daniel Ginczek gibt es Licht am Ende des Tunnels. Der Stürmer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg muss seit der Saisonvorbereitung mit einer Rückenverletzung aussetzen, befindet sich langsam, aber sicher jedoch auf dem Weg der Besserung. Noch in dieser Woche will der 28-Jährige erstmals wieder mit dem Ball trainieren, in diesem Jahr noch vier, fünf Spiele absolvieren. Der genaue Comeback-Plan des Angreifers – er nimmt so langsam Formen an.

Sechs Wochen hatte Ginczek nach seiner OP am Rücken in München gar nichts machen dürfen, dann ist er ins Lauftraining eingestiegen. „Die ersten Läufe waren dreimal fünf Minuten mit Pause, innerhalb von sieben bis zehn Tagen konnte ich es auf 40 Minuten steigern, weil alles gut war und der Rücken nicht reagiert hat.“ Der VfL-Stürmer ist damit seinem eigentlichen Reha-Plan schon einen kleinen Schritt voraus. Erstmals alleine mit dem Ball auf dem Platz zu üben, wird der nächste Schritt sein.

In der erneut langen Ausfallzeit – für Ginczek ist es nach zwei Kreuzbandrissen, einem Bandscheibenvorfall und Knieproblemen die vierte Verletzungspause mit mindestens 100 Tagen Pause – hat der Stürmer sich wieder einmal intensiv mit seinem Körper auseinandergesetzt. Ein neuer Ansatz für ihn: „Ich stehe mittlerweile früher auf.“ Ginczek erläutert: „Ich war schon immer ein Langschläfer. Seit der Reha jetzt stehe ich spätestens um 7 Uhr auf, meistens um 6.30 Uhr. Ich gehe dementsprechend früher ins Bett und habe diesen Rhythmus entwickelt, dass ich in der Früh am aufnahmefähigsten bin.“

Und aus der Ferne hat er sich intensiv in das neue 3-4-3-System von Oliver Glasner eingedacht. Der Trainer hatte Ginczek bereits vor der Vorbereitung in seine Überlegungen eingeweiht. „Er hat mir meine Rolle aufgezeigt, und ich glaube, dass sie sehr gut zu mir passen würde.“ Mannschaftsdienlich zu spielen, viel mit nach hinten zu arbeiten und nach Ballgewinn schnell in die Schnittstelle zu laufen, um den Abschluss zu suchen, ist ihm nicht fremd. „Das habe ich in Stuttgart damals unter Alex Zorniger auch gespielt, das hat sehr gut zu mir gepasst. Ich mag den Stil, so Fußball zu spielen“, sagt der Torjäger.

Die Vorfreude ist bei ihm schon längst wieder da. Nur nicht gerade, wenn er von der Tribüne aus zuschauen muss. „Natürlich ist das Kribbeln riesig, wenn man solange ausfällt“, sagt er. Auch wenn der Frust bei ihm an Spieltagen groß ist, ist Ginczek sehr angetan von dem, was seine Kollegen auf dem Rasen bisher gezeigt haben: „Mit Juventus Turin als einzige Mannschaft in Europa noch ungeschlagen zu sein, ist schon mal eine Hausnummer. Von daher sind wir auf einem guten Weg, was die Ergebnisse angeht.“

Dass das nicht immer nur attraktiv aussieht, weil die Mannschaft nicht mehr mit so viel Ballbesitz spielt wie im Vorjahr unter Glasners Trainer-Vorgänger Bruno Labbadia, wischt Ginczek dabei weg: „Am Ende zählt das Ergebnis, und ich spiele lieber unattraktiv und gewinne, als dass ich attraktiv spiele und verliere.“ Zudem wirbt der Angreifer um Zeit für die Idee seines neuen Trainers: „In der vergangenen Saison hat es auch bis zum Ende der Hinrunde gedauert, bis wir soweit waren, dass wir den Gegner teilweise an die Wand gespielt haben. Das muss sich in dem System auch erst einmal entwickeln.“

Ginczek weiß natürlich, dass er sich um den Platz als einzige Spitze mit dem formstarken Wout Weghorst messen muss, sieht aber auch die Möglichkeit, dass beide, wie schon im Vorjahr, zum Einsatz kommen könnten. „Wir haben auch im letzten Jahr nicht auf einer Position gespielt, sondern ich mehr etwas dahinter. Deswegen ist es wieder denkbar, aber die Jungs, die da gerade spielen – ob es Josip Brekalo oder Admir Mehmedi ist – die machen es super“, weiß der Wolfsburger Angreifer, der erst einmal wieder im Team ankommen will.

Der Stürmer brennt darauf, endlich wieder ins Training und in die Mannschaft zu kommen. „Am liebsten will ich schon im November nach der nächsten Länderspielpause einsteigen“, sagt er und fügt an: „Ich hoffe natürlich, dass es in diesem Jahr noch für ein paar Kurzeinsätze reicht. Das liegt an mir, aber auch am Trainer, ob er es mir zutraut.“ Im Comeback-Plan des Angreifers ist jedenfalls vorgesehen, dass Glasner schon dieses Jahr nicht oder nur schwer an ihm vorbeikommt. Und bis dahin schaut Ginczek gespannt auf die Entwicklung, die die Mannschaft noch hinlegt. Mit Blick auf die kommenden Wochen, die mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig beginnen, sagt er: „Jetzt kommen bis zum Winter die Spiele, die der Gradmesser sind. Mit diesen Mannschaften will man sich messen, will mit ihnen auf Augenhöhe sein. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen.“