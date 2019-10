Jung: Die böse Erinnerung an KAA Gent

Mit einem 3:2-Sieg endete der bis heute letzte Auftritt des VfL Wolfsburg bei der KAA Gent. Im Februar 2016 überzeugte das Team des damaligen Trainers Dieter Hecking in der Fußball-Bundesliga längst nicht mehr, dafür aber in der Champions League. Da der VfL auch das Achtelfinal-Rückspiel in der...