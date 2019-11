VfL Wolfsburg: Der Stachel aus dem Hinspiel sitzt noch tief

Zwei Wochen ist das 2:2 im Hinspiel bei KAA Gent her – eine Partie, in der der VfL Wolfsburg eine 2:0-Führung unglücklich und nach strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen noch aus der Hand gab. Vor dem Wiedersehen in der Europa League am Donnerstag ab 21 Uhr ist den Beteiligten in Wolfsburg...