Ginczek-Rückkehr als Lichtblick

Seine Rückkehr war der Lichtblick an einem bitteren Sonntagabend für den VfL Wolfsburg: In der 73. Minute wurde es laut in der VW-Arena, als Daniel Ginczek nach seiner Rücken-OP zum ersten Mal in dieser Saison die Bundesliga-Bühne betrat. Doch auch der Angreifer konnte dem VfL beim 2:3 gegen Bremen...