Der VfL Wolfsburg trifft in der Europa League auf Malmö FF

Der VfL Wolfsburg trifft in der Zwischenrunde der Fußball-Europa-League auf Malmö FF. Das hat die Auslosung am Freitagmittag im Schweizerischen Nyon ergeben. Das Hinspiel steigt am Donnerstag, 20. Februar, das Rückspiel eine Woche später. Malmö wird vom deutschen Trainer Uwe Rösler gecoacht....