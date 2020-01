Koen Casteels mahnt: Wir dürfen nichts mehr liegen lassen

Bei Koen Casteels ist unübersehbar, dass er gerade eine Woche unter der Sonne Portugals trainiert hat. Braungebrannt nahmen der Torhüter und seine Kollegen vom VfL Wolfsburg am Dienstag die Vorbereitung aufs erste Rückrundenspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag in Köln (15.30 Uhr) auf. Dann...