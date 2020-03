Der VfL Wolfsburg fürchtet keinen Abbruch

Wenn der VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) RB Leipzig in seiner VW-Arena erwartet, wird der eine oder andere bange Blick in Richtung Nordkurve gehen. Denn dort stehen die Ultras des Bundesligisten, die auch zum Zusammenschluss „Fanszenen Deutschlands“ gehören. Diese hatten am Freitag ein...