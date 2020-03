Admir Mehmedi: Ich warte, gucke und hoffe

Was wegen der Corona-Krise dieser Tage nicht möglich ist, holt sich Admir Mehmedi in seinem Garten. Am Dienstagmorgen kickte der 29 Jahre alte Angreifer des VfL Wolfsburg mit seinem Sohn auf dem Rasen hinter dem Haus. Mehr Fußball ist nicht drin für den Schweizer und seine VfL-Kollegen. Sie hatten...