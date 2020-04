Wer die meisten Meilen sammelt, bekommt einen Preis

Der eine kannte den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um die „Meilenwölfe“.

Alles begann im März 2014. Der VfL spielte auswärts beim Nachbarn Eintracht Braunschweig. Sören Henke und seine Kumpels, allesamt häufig auswärts mit den Grün-Weißen unterwegs, wollten unbedingt hin, aber sie bekamen zunächst keine Karten. Zwar klappte es dann doch noch. „Wir wunderten uns allerdings, dass im Fanblock so viele unbekannte Gesichter standen“, erzählt er. Eine Nachfrage bei der Fanbetreuung ergab: Viele Tickets waren über die Fanklubs verteilt worden. Also musste ein eigener her. Gesagt, getan: Am 26. Juli wurden die „Meilenwölfe“ gegründet. Das Besondere an ihnen: Sie legen den Fokus auf die Auswärtsspiele. Mindestens zwei Kleinbusse bekommt die Gruppe immer voll, zu ausgewählten Spielen wird ein Reisebus gechartet. Der Clou: Jeder Mitfahrer erhält die Meilen, die er mit dem Klub zurücklegt, aufs Konto gutgeschrieben. „Das war die Idee der Mutter eines Gründungsmitglieds“, erklärt Henke schmunzelnd. Der Satz „Dann müsst ihr auch Meilen sammeln“ war zwar nur salopp dahingesagt, doch daraus wurde Ernst. Nach jeder Saison wird Derjenige prämiert, der die meisten Kilometer gesammelt hat. Und es kommen einige zusammen. Vor allem in den Spielzeiten, in denen der VfL international spielt. Diese Touren seien „immer besonders“, doch an eine erinnert sich Henke sofort zurück. Im September 2014, nicht lange der Gründung der „Meilenwölfe“, machten sich diese auf den Weg nach Liverpool, wo ihr Verein in der Europa League beim FC Everton antreten musste – natürlich mit dem Kleinbus. Allein diese Tour gab grob 2500 Kilometer fürs Meilenkonto. „Bei Starkregen und im Linksverkehr sind wir da nachts durch England gefahren. Das war schon aufregend“, erinnert sich Henke. Obwohl der Fanklub noch vergleichsweise jung ist, ist er inzwischen der drittgrößte, den der VfL hat. Über 180 Mitglieder stehen in der Kartei. „Uns kam zugute, dass unsere erste Saison die mit dem Pokalsieg war. Da war die Euphorie natürlich groß“, sagt Henke. Auffällig ist: Der Altersschnitt ist bei den „Meilenwölfen“ relativ niedrig, liegt zwischen 27 und 28 Jahren. Junge Erwachsene bilden den Kern. „Aber wir haben auch Allesfahrer, die kurz vor der Rente stehen“, erklärt Henke und ergänzt schmunzelnd: „Das jüngste Mitglied ist gerade mal sechs Monate alt.“ Zwar liegt der Fokus der „Meilenwölfe“ per Definition auf den Auswärtsspielen, aber geschätzt 80 Prozent des Fanklubs hat auch eine Dauerkarte für die Heimspiele. Für alle ist diese Saison ein großes Trauerspiel. Aufgrund der Corona-Pandemie werden Partien allenfalls ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden. Das ist natürlich Gift fürs Meilenkonto. „Ich gehe davon aus, dass im gesamten Kalenderjahr keine Meilen mehr dazukommen werden“, sagt Henke, der neben seiner Funktion als Vorsitzender der „Meilenwölfe“ auch noch die erste Herrenmannschaft von Germania Parsau trainiert. Er weiß: „Wenn irgendwann wieder Spiele mit Publikum stattfinden, wird die Vorfreude riesig sein.“ Und dann werden auch die „Meilenwölfe“ wieder auf Tour gehen und fleißig Kilometer sammeln.