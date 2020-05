Verteidiger Knoche verlässt VfL Wolfsburg nach 15 Jahren

Abwehrspieler Robin Knoche wird den VfL Wolfsburg in diesem Sommer nach 15 Jahren verlassen. Der Fußball-Bundesligist und sein 28 Jahre altes Eigengewächs konnten sich nicht auf eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrags einigen, wie Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Sonntag dem Internetportal „Sportbuzzer“ bestätigte.

„Wir sind ihm total dankbar für das, was er für diesen Club geleistet hat. Aber wir werden mit Robin nicht weitermachen. Es war eine schwierige Entscheidung“, sagte Schmadtke.

Mit 13 Jahren aus Braunschweig nach Wolfsburg gewechselt

Knoche wechselte als 13-Jähriger aus seiner Heimatstadt Braunschweig in die Jugendabteilung des VfL und stieg in Wolfsburg zum Bundesliga-Profi und U21-Nationalspieler auf. Bundestrainer Joachim Löw nominierte den Innenverteidiger 2014 auch für ein Länderspiel in Spanien, setzte ihn in dieser Partie aber nicht ein.

2016 verlängerte der VfL den Vertrag mit Knoche zu Konditionen, die der Verein ihm vier Jahre später nicht mehr zahlen will. „Wir haben ihm in einer für uns schweren Phase ein Angebot gemacht, das für ihn wirtschaftlich schwierig war“, sagte Schmadtke. „Dann kam die Corona-Krise, und es war uns nicht möglich, noch einmal draufzusatteln.“ /dpa

