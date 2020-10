VfL Wolfsburg: Was Baku mit Riedle zu tun hat

Was der ehemalige Bundesliga- und Nationalstürmer Karl-Heinz Riedle mit dem neusten Zugang des VfL Wolfsburg zu tun hat? Die Erklärung ist kurios: Ridle Baku, dessen Wechsel aus Mainz der Bundesligist am Donnerstagvormittag bekannt machte, heißt nämlich eigentlich Bote Nzuzi mit Vornamen. Doch sein Vater verpasste dem 22-Jährigen in Anlehnung an Karl-Heinz Riedle den Spitznamen Ridle – und seit Anfang 2018 steht dieser auch im Personalausweis des neuen Wolfsburgers.

Von der Position her passt dieser Spitzname jedoch gar nicht. Während Baku beim VfL vor allem erst einmal die Not auf der Rechtsverteidiger-Position lindern soll, ansonsten aber vielseitig einsetzbar ist, war der Namensgeber und Weltmeister von 1990 ein klassischer Mittelstürmer. „Wir freuen uns auf einen Spieler, der auf mehreren Positionen flexibel einsetzbar ist“, sagt Sportdirektor Marcel Schäfer. „Er ist jung, erfolgshungrig und kann sich mit dem von uns eingeschlagenen Weg komplett identifizieren.“

Legt Baku schon gegen Augsburg los?

Nicht ausgeschlossen ist, dass die neue Nummer 20 des VfL bereits am Sonntag, wenn ab 15.30 Uhr der FC Augsburg zu Gast ist, mit von der Partie ist. Weil William und Kevin Mbabu noch eine Weile ausfallen, drückt hinten rechts in der Viererkette schon länger der Schuh. Baku könnte die Not lindern. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt der gebürtige Mainzer, der sich beim FSV durch alle Jugendteams bis in die Bundesliga gearbeitet hat. Er habe dem Klub viel zu verdanken, „aber ich habe gespürt, dass es Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen“, erklärt er.

Dazu hat Baku mindestens fünf Jahre Zeit, so lange läuft der Vertrag, den er unterschrieben hat. Die Ablöse für den deutschen U21-Nationalspieler beträgt nach unseren Informationen um die 9 Millionen Euro. In den Verhandlungen mit den Rheinhessen kam dem VfL am Ende auch zugute, dass die Mainzer auf Transfereinnahmen angewiesen sind, um ein Minus in ihrer Bilanz zu decken.

Philipps Trainer in Moskau ist zurückgetreten

Baku ist da und wird bis zum Ende des Transferfensters am 5. Oktober wohl nicht der letzte Neuzugang bleiben. Bei Maximilian Philipp (Dinamo Moskau) geht die Tendenz auch zu einem Wechsel nach Wolfsburg. Allerdings gibt es einen möglichen Haken: Moskaus Coach Kirill Novikov ist von seinem Amt zurückgetreten. Inwiefern das Auswirkungen auf die Bereitschaft der Russen hat, Philipp abzugeben, ist unklar.