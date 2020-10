VfL scheidet in der Europa League in Athen aus

Die Spielzeit hat gerade erst begonnen, doch der VfL Wolfsburg hat bereits sein erstes Saisonziel verfehlt. Durch eine 1:2 (1:0)-Pleite in der Nachspielzeit bei AEK Athen hat der Bundesligist die erhoffte Qualifikation für die Europa League verfehlt. Allerdings: Er hätte es nach diesem schwachen Auftritt vor leeren Rängen im Olympiastadion von Athen auch nicht wirklich verdient gehabt.

Erneut rotierten die Wolfsburger kräftig, und zwar sechsmal im Vergleich zum 1:1 in der Liga in Freiburg. Die Frage, wer diesmal die vakante Position des rechten Verteidigers besetzte, beantwortete Trainer Oliver Glasner mit Jêrôme Roussillon, der eigentlich auf der anderen Seite zu Hause ist. Im Abwehrzentrum bekam Maxence Lacroix wieder den Vorzug vor dem erfahrenen John Anthony Brooks.

Vielversprechender VfL-Start

Der Start des VfL war durchaus vielversprechend. Die Gäste waren um Spielkontrolle bemüht, Athen ließ sie zunächst machen, zog sich weit zurück, lauerte auf Umschaltmomente. Paulo Otavio hatte nach acht Minuten die erste Chance, als er nach einem Freistoß im Strafraum an den Ball kam, aber aus kurzer Distanz AEK-Keeper Panagiotis Tsintotas anschoss. Auf der Gegenseite hatte der VfL Glück, dass der Volleyschuss Dmytro Chygrynskyis über die Latte zischte (14.).

In der 18. Minute dann der erste Aufreger der Partie. Xaver Schlager stellte sich im Zweikampf mit Nenad Krsticic derart ungeschickt an, dass der nicht immer souveräne Referee Artur Dias auf Strafstoß entscheiden konnte. Aber zum zweiten Mal war dem VfL das Glück hold. Pavao Pervan, Vertreter des verletzten Koen Casteels im Tor, konnte den schlecht platzierten Schuss Petros Mantalos’ abwehren.

Vor Mehmedis Treffer war es ein zäher Vergleich

Danach wurde es zäh. Dem VfL fehlte der Esprit im Spiel nach vorn, während die Griechen keinen Deut von ihrer Spielidee abrückten und erst aktiv wurden, wenn die Wolfsburger die Mittellinie überquerten. Über die Außenmikrofone war gut zu hören, wie Glasner lautstark mehr Tiefe im Offensivspiel forderte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde der VfL-Coach erhört. Ein Seitenwechsel landete erst bei Roussillon, dann bei Josip Brekalo, der weiter quer auf Admir Mehmedi – und der Schweizer schob den Ball cool in die lange Ecke.

Im zweiten Durchgang wurde es ein anderes Fußballspiel. Weil AEK nun mehr mitspielte und früher attackierte, womit die in blauen Trikots spielenden Wolfsburger so ihre Probleme hatten. Viele Bälle landeten bei Pervan, der selbige dann zumeist lang nach vorn schlug. Erneut waren Glasners Ansagen im leeren Olympiastadion gut zu hören. Mehr Ruhe forderte der Österreicher von seinem Team, dem es jedoch in der Folge nicht gelang, die Fehlerquote irgendwie zu minieren.

Sonntagsschuss bringt das 1:1, weiterer Joker sorgt für den AEK-Sieg

Es kam, wie es kommen musste. Nach einem erneuten Fehlpass im Spielaufbau fasste sich der Portugiese André Simoes ein Herz und zog aus gut 24 Metern ab (64.) – es war ein Sonntagsschuss in den Torwinkel, der den VfL ins Mark traf. Nun war endgültig keine Struktur mehr im Wolfsburger Spiel zu erkennen. Die Athener schienen nun das Momentum auf ihrer Seite zu haben, waren dem Sieg näher, ohne sich allerdings die ganz großen Chancen zu erspielen.

Es war eine ganz und gar zerfahrene Partie, die für den VfL ein bitteres Ende parat hielt. In der vierten Minute der Nachspielzeit brachten die Gastgeber den Ball noch einmal nach vorn, der eingewechselte Karim Ansarifard, ein Ungar, kam im Strafraum an den Ball, wurde nicht ausreichend von Lacroix gestört, kam zum Schuss und erwischte Pervan auf dem falschen Fuß. Danach gab es noch einen Freistoß, den Maximilian Arnold flach vors Tor brachte – abgeblockt. Danach war das Spiel aus. Das erste Saisonziel hat der VfL früh verfehlt.