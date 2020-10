Der VfL Wolfsburg sucht keine billigen Ausreden

Am Freitagmorgen um halb sechs kamen die Profis des VfL Wolfsburg an der gerade ins Morgenlicht getauchten VW-Arena an. Im Gepäck hatten sie viel Enttäuschung und einige Fragen nach dem 1:2 im Abend zuvor bei AEK Athen, mit dem die Grün-Weißen den anvisierten Sprung in die Gruppenphase der Europa League verpasst hatten. Von einer „großen Enttäuschung“ hatte Oliver Glasner, der Trainer des Bundesligisten, kurz nach der Niederlage in der Nachspielzeit gesprochen. „Und es fühlt sich noch nicht besser an“, sagte er dann am Freitag. Lange ärgern dürfen sich die Wolfsburger freilich nicht. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht’s in der Liga gegen den FC Augsburg schon weiter.

Mit 1:0 durch Admir Mehmedi war der VfL kurz vor der Halbzeit im Athener Olympiastadion in Führung gegangen. Bis dahin war’s schon kein guter, allenfalls ein ausreichender Auftritt der Gäste. Doch nach der Pause verloren sie komplett den Faden und die Spielkontrolle. Gegen einen Gegner, der maximal unteres Mittelmaß auf europäischer Bühne verkörpert. „Es gab ein paar Gründe“, erklärte Glasner und zählte auf: „Wir haben uns in der Offensive zu wenig durchgesetzt, hatten zu wenig Tiefe in unserem Spiel und haben zwei Fehler zu viel gemacht.“ Auch in der „Box“, also im Strafraum, habe die Besetzung nicht gestimmt. Kurzum: „Es war nicht unser bester Tag.“

War der Kader nicht breit genug besetzt?

Warum der VfL ausgerechnet in diesem Quali-Finale einen solchen Auftritt hinlegte, hinterlässt Fragen. Eine drängt sich auf: War der Kader in der Breite nicht gut genug besetzt, um das enorme Pensum im September mit drei englischen Wochen in Folge zu schultern? Zumindest sah es in der zweiten Halbzeit in Athen so aus, als ob die Wolfsburger keinen Gang mehr hochschalten konnten. Glasner wiegelte ab: „Es wäre zu einfach, das auf die Personalsituation zu schieben. Das wäre eine billige Ausrede, und die suchen wir nicht.“ Es ehrt den 46-Jährigen, dass er das so sagt. Aber er selbst hatte im Vorfeld die Notwendigkeit weiterer Neuzugänge thematisiert – und das sicher nicht umsonst.

Mit Ridle Baku hat der VfL am Donnerstag nach Stürmer Bartosz Bialek, der in Athen eingewechselt wurde, und Innenverteidiger Maxence Lacroix, der in der Nachspielzeit entscheidend patzte, Neuzugang Nummer 3 verpflichtet. Um die 9 Millionen Euro fließen für den deutschen U21-Nationalspieler nach Mainz. Baku ist flexibel einsetzbar, soll aber zunächst die Baustelle hinten rechts in der Viererkette schließen. Dort fehlen William und Kevin Mbabu noch eine Weile. Gegen Athen musste Linksfuß Jérôme Roussillon auf der Position aushelfen. Und gegen Augsburg? Legt Baku einen fliegenden Start hin? Glasner wollte sich nicht festlegen. „Einige Entscheidungen werde ich erst Samstag treffen können“, sagte er.

Fragezeichen hinter Casteels’ Einsatz

Erst dann entscheidet sich auch, ob Koen Casteels wieder bereit ist. Die Nummer 1 im Tor war aufgrund seiner Knieverletzung nicht mit nach Griechenland geflogen, wurde dort von Pavao Pervan vertreten, der dem VfL mit einem gehaltenen Strafstoß beim Stand von 0:0 half, wo er konnte. Neben den bekannten Langzeitausfällen (William, Mbabu, Marin Pongracic) wird auch Joao Victor fehlen. Der Brasilianer kämpft mit Adduktorenproblemen. Wout Weghorst war angeschlagen ins Spiel in Athen gegangen, bei ihm muss abgewartet werden, wie er die Belastung verkraftet.

Für Glasner ist klar, worum es nun geht. „Meine Aufgabe ist es, die Köpfe der Spieler schnell wieder nach oben zu bekommen. Wir dürfen jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen“, sagte der VfL-Coach, der nun eine Gratwanderung hinbekommen muss. Einerseits muss es eine ehrliche Fehleranalyse geben, andererseits muss der Blick wieder nach vorn gehen. Und womöglich hat die bittere Niederlage mit etwas Abstand auch etwas Gutes. Wie das? Glasner erklärte: „Es geht darum, die richtigen Schlüsse und Lehren aus dieser Partie zu ziehen.“ Am besten schon am Sonntag, wenn Augsburg zu Gast ist.

Augsburgs Coach Herrlich liegt im Krankenhaus

Der FCA ist mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Der VfL hingegen hat nach dem 0:0 gegen Bayer Leverkusen und dem 1:1 beim SC Freiburg erst zwei Punkte auf dem Konto. Als Team, das „sehr kompakt verteidigt“ sowie durch „Standards und Konter“ gefährlich ist, charakterisiert Glasner die Gäste, die ohne ihren Trainer nach Wolfsburg reisen. Heiko Herrlich liegt mit einem Pneumothorax, einem Zusammenfall der Lunge, im Krankenhaus. Das sei „nicht dramatisch, aber schon so, dass Heiko behandelt werden muss“, erklärte Augsburgs Manager Stefan Reuter. Mit Daniel Caligiuri und Felix Uduokhai werden aber zwei Ex-Wolfsburger dabei sein.

Und neben diesem Duo wird der FCA viel Selbstvertrauen im Gepäck haben ob des guten Saisonstarts. Der VfL hingegen muss sich nach der Enttäuschung von Athen erst einmal sortieren. „Der Fokus liegt auf uns, wir müssen vor der Länderspielpause noch einmal alles rauswerfen aus unserem Tank“, forderte Glasner. Immerhin wird es diesmal mehr Unterstützung von den Rängen geben. Bis zu 6000 Fans dürfen in die VW-Arena. Allerdings sind nicht alle verfügbaren Tickets verkauft worden. Auch am Freitag gab’s noch freie Plätze zur Auswahl. „Ich hoffe, dass diese Karten auch noch weggehen und wir so eine schöne Heimspiel-Atmosphäre haben werden“, sagte Glasner.