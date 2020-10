VfL Wolfsburg: Philipp kommt, Steffen hat Corona

Eine gute und eine schlechte Nachricht für den VfL Wolfsburg. Zuerst das Positive: Maximilian Philipp kommt auf Leihbasis von Dinamo Moskau. Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Die schlechte Nachricht: Bei Renato Steffen wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Der Schweizer befindet sich in häuslicher Quarantäne und fällt vorerst aus.

Der positive Test wurde am Freitag abgenommen – also wenige Stunden, nachdem Steffen mit dem VfL in der Europa League bei AEK Athen (1:2) auf dem Platz stand und mit dem Flieger aus der griechischen Hauptstadt zurückkehrte. Aktuell sei der 28-Jährige symptomfrei. Zum weiteren Vorgehen, so heißt es in der Mitteilung des Bundesligisten, ist der Klub im engen Austausch mit dem Wolfsburger Gesundheitsamt. Die Hoffnung des VfL ist natürlich, dass Steffen ein Einzelfall ist und sich das Virus nicht weiter im Team oder im Umfeld ausgebreitet hat. Am Sonntag ab 15.30 Uhr sind die Grün-Weißen in der Bundesliga Gastgeber für den FC Augsburg.

Philipp kommt zunächst auf Leihbasis

Nun zum Positiven: Mit Philipp gelingt den Wolfsburgern die erhoffte Verstärkung für die Offensive. Der 26-Jährige kann sowohl im Sturmzentrum als Ersatz für Wout Weghorst als auch auf den Flügeln agieren. „Mit Maximilian haben wir die hochkarätige Verstärkung bekommen, nach der wir gesucht haben“, sagt Sportdirektor Marcel Schäfer, der den Ex-Dortmunder gerne schon im Vorjahr verpflichtet hätte. „Umso schöner ist es, dass es mit der Verpflichtung nun geklappt hat, denn er ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern mit seiner Präsenz, seinem Engagement auf dem Platz und seinem unbedingten Siegeswillen der Typ Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, erklärt Schäfer.

Philipp kommt erst einmal für ein Jahr aus Moskau. Danach besitzt der VfL nach unseren Informationen eine Kaufoption. Er erhält die Rückennummer 17. „Das Jahr in Moskau hat mich sportlich, vor allem aber auch menschlich enorm weitergebracht und war eine tolle Erfahrung“, sagt der Angreifer. „Dennoch ist bei mir in den vergangenen Wochen und Monaten der Wunsch immer größer geworden, wieder in die Bundesliga zurückzukehren und mich der dortigen Konkurrenz zu stellen.“ Das tut er nun in Wolfsburg.