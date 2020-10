Klimowicz junior: Messi war sein großes Vorbild

Wolfsburg. Der Sohn des früheren VfL-Torjägers steht in Stuttgart am Anfang seiner Bundesliga-Karriere, die Vergleiche mit seinem Vater sieht er nicht gerne.

Als Mateo Klimowicz in der G-Jugend des TSV Bergfeld vor rund 16 Jahren die ersten Male gegen einen Fußball trat, war Diego Klimowicz einer der Stars in der Volkswagen-Arena. Der Vater traf wie am Fließband, schoss zwischen 2002 und 2007 für Wolfsburg 57 Bundesliga-Tore in 149 Partien. Filius Mateo hat unlängst für den VfB Stuttgart sein Premieren-Tor im deutschen Fußball-Oberhaus erzielt. Ob dem erst 20-jährigen Argentinier nun eine solche Karriere winkt, wie sie sein Vater hatte? „Klimo“ junior sagt: „Es ist nicht mein Ziel, besser als mein Vater zu sein. Ich will mich Schritt für Schritt entwickeln.“

Klimowicz junior betont die Unterschiede Ohnehin, so verriet der Filius im Interview mit dem „Kicker“, strebt er nicht nach den Meriten, die sein Vater erreichte. Die Vergleiche zwischen Diego und Mateo hinken schon deshalb, weil der Vater Mittelstürmer war, der Sohn sich aber hinter den Spitzen am wohlsten fühlt – und auch nicht die körperliche Durchsetzungskraft besitzt, dafür aber technisch versierter ist. „Wir sind uns nur in wenigen Dingen ähnlich. Im Fußball überhaupt nicht“, findet Diego deshalb. Optisch ähneln sich die beiden sehr wohl. Ein fußballerisches Idol sei der Papa aber nicht gewesen: „Das war, wenig überraschend, Lionel Messi.“

