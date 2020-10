Wolfsburgs Mehmedi und der Schweiz droht der Abstieg

Sechs Profis des VfL Wolfsburg befinden sich derzeit bei ihren Fußball-Nationalmannschaften. Nach den drei Unentschieden in der Bundesliga und dem Verpassen der Europa-League-Gruppenphase mit den „Wölfen“ wollen sie Selbstvertrauen in den Länderspielen tanken. Das gelang jedoch längst nicht allen, wie der Überblick zeigt.

Admir Mehmedi: Ihm und seinen Schweizern, die auf Mehmedis zuletzt mit Corona infizierten VfL-Kollegen Renato Steffen verzichten mussten, droht der Abstieg aus der Nations League A. Nach der 0:1-Niederlage am Samstag gegen Spanien in Madrid bleibt die „Nati“ der Eidgenossen mit nur einem Punkt aus drei Spielen Letzter. Mehmedi spielte 60 Minuten unauffällig, dann wurde der Offensivspieler ausgewechselt. Am Dienstag (20.45 Uhr/live in der ARD) in Köln gegen Deutschland steht bereits die nächste schwere Aufgabe an. Es ist zudem die voraussichtlich letzte Chance, doch noch zumindest in den Kampf um Platz 2 in der Gruppe 4 einzugreifen.

Josip Brekalo: Im Duell der Punktlosen in der Gruppe 3 der Nations League A empfingen Brekalos Kroaten am Sonntag in Zagreb am dritten Spieltag die schwedische Auswahl – und erneut fand sich der Wolfsburger in der Startelf des Vizeweltmeisters wieder. Warum zeigte er, indem er die Führung durch Nikola Vlasic vorbereitete. Schweden gelang der Ausgleich, dann musste Brekalo in der 74. Minute raus – und sah von der Bank aus, wie der Hoffenheimer Andrej Kramaric das 2:1-Siegtor schoss. Weiter geht es für Brekalo und Co. am Mittwoch (20.45 Uhr) in Zagreb mit der Neuauflage des WM-Finals von 2018, das die Kroaten seinerzeit mit 2:4 gegen Frankreich verloren.

Xaver Schlager/Pervao Pervan: In der Gruppe 1 der Nations League B trafen die Österreicher mit Mittelfeld-Abräumer Schlager und Torwart Pervan am späten Sonntagabend auf Nordirland. Am Mittwoch (20.45 Uhr) kommt es in Ploiesti zum Duell mit den gastgebenden Rumänen.

Bartosz Bialek: In der U21-Europameisterschafts-Qualifikation verlor der Pole in Gruppe 5 mit seinem Nationalteam auswärts in Gornji gegen Serbien mit 0:1. Zu Beginn auf der Bank, wurde der Stürmer in der 60. Minute eingewechselt. Er besaß zwar zwei Chancen, vergab diese aber und konnte die Niederlage nicht verhindern. Weil Spitzenreiter Russland (jetzt 9 Spiele/20 Punkte) und Verfolger Bulgarien (8/14) wie erwartet gewannen, gerieten die Polen (8/16) als Tabellenzweiter zwei Spieltage vor Schluss unter Druck. Ihre größte Chance besteht nun darin, am Dienstag (18 Uhr) in Gdynia die Bulgaren zu schlagen, um sich als einer der fünf besten (von insgesamt neun) Gruppenzweiten das EM-Ticket zu sichern.

Ridle Baku: Weil es beim VfL mit Steffen einen Corona-Infizierten gegeben hatte, war Baku vorsichtshalber nicht mit zum Auswärtsspiel in der E M-Quali der deutschen U21 am Freitag in Moldau (Endstand 5:0 für die DFB-Auswahl gereist). Nun gab es aber beim Team von Bundestrainer Stefan Kuntz selbst einen Corona-Fall. Stephan Ambrosius (Hamburger SV) hat es erwischt. Seine negativ getesteten Zimmer- und Tischgenossen – Manuel Wintzheimer (ebenfalls HSV) sowie Paul Jaeckel (Fürth/früher VfL Wolfsburg) und David Raum (Fürth) – wurden vorsichtshalber ebenfalls vom Team isoliert. Nach Informationen des „Kicker“ werden auch sie nicht spielen. Hinzu kommt die vorzeitige Abreise des angeschlagenen Ragnar Ache (Frankfurt). Deshalb beorderte Kuntz Baku bereits am Wochenende zum Kader.

Am Dienstag (18.15 Uhr/live bei ProSieben MAXX) empfängt Deutschland in Fürth die Auswahl Bosnien-Herzegowinas. Kommentiert wird das Spiel übrigens von den Comedians Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Für die DFB-Elf geht es darum, zumindest Rang 2 hinter Belgien zu sichern, um sich als einer der fünf besten Gruppenzweiten für die EM zu qualifizieren.