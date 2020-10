VfL Wolfsburg: Glasner hat nur eine Einheit mit vollem Kader

Eigentlich wollte Oliver Glasner, der Trainer des VfL Wolfsburg, die Wahl des neuen Mannschaftsrates längst schon abgehalten haben. Doch erst war aufgrund der vielen englischen Wochen keine Zeit, dann flogen die Nationalspieler zu ihren Länderspielen. Der Kalender war so voll, dass die Wolfsburger nicht mal eine gemeinsame Stunde fanden, um diese Wahl abzuhalten.

Diese Woche ist erneut eine extreme. Am Mittwochabend steht die letzte Rutsche an Länderspielen an, die Österreicher mit Xaver Schlager und Pavao Pervan sowie die Kroaten mit Josip Brekalo sind im Einsatz. Bedeutet: Am Donnerstag kehren sie nach Wolfsburg zurück, werden dann auf das Corona-Virus getestet, ehe sie am Freitag dann erst- und letztmals vor dem Bundesliga-Spiel am Samstagabend in Mönchengladbach mit der Mannschaft trainieren. „Ich habe mir vorgenommen, mich darüber nicht mehr zu ärgern und zu beschweren“, erklärt Glasner achselzuckend.

Glasner lobt den neuen Konsens

Der Österreicher geht das Thema inzwischen ganz pragmatisch an, spricht davon, dass nun „andere Lösungen“ gefunden werden müssen. Einer dieser Hebel ist die intensivere Zusammenarbeit mit den Nationalverbänden. Glasner und Sportdirektor Marcel Schäfer riefen im Vorfeld der Länderspiele bei allen Nationaltrainern an, um mit ihnen über die VfL-Spieler zu sprechen. So wurde verabredet, dass etwa Admir Mehmedi bei den Schweizern oder auch Schlager bei den Österreichern nicht alle drei Spiele über 90 Minuten machen.

Glasner lobt das Vorgehen und den Austausch, der sich daraus ergab, und spricht von einem „Konsens“. Der 46-Jährige erklärt: „Jeder Trainer will seine Spieler belastungsfähig haben. Ich habe jetzt den Eindruck, dass der Austausch untereinander nun besser und verständnisvoller ist.“ Denn in Zeiten der Corona-Pandemie, die die Spielpläne auf nationaler wie internationaler Ebene stark staucht, sitzen der Trainer im Verein und der in der Nationalelf gezwungenermaßen im selben Boot.

Otavio fehlt mit Muskelverletzung

Immerhin: Nach dieser Woche ist der Terminkalender der Wolfsburger etwas ausgedünnt. Grund ist das Aus in der Europa League. Wäre der VfL in die Gruppenphase eingezogen, würden bis Jahresende nur noch englische Wochen anstehen. „Diese Zeit müssen wir nun bestmöglich nutzen“, fordert Glasner, der an allerhand Abläufen, defensiv wie offensiv, arbeiten will. Das war seit wochenlang gar nicht möglich ob der vielen Spiele.

Doch der VfL-Coach muss auch noch mit den Folgen der hohen Belastung seit Mitte September klarkommen. Joao Victor ist aufgrund seiner Muskelverletzung fürs Spiel in Mönchengladbach kein Thema. Auch Paulo Otavio fällt aus, der Brasilianer hatte sich in der Vorwoche im Training ebenfalls eine Muskelverletzung zugezogen. Die Langzeitausfälle William, der langsam ans Mannschaftstraining herangeführt wird, Kevin Mbabu und Marin Pongracic brauchen weiterhin Zeit. Einziger Rückkehrer ist Renato Steffen, der seine Corona-Infektion überstanden hat.

Nächste Woche soll es dann übrigens soweit sein: Es ist Zeit, um den neuen Mannschaftsrat zu wählen.