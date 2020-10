Maximilian Philipp: Zeit für Anti-Rambo des VfL Wolfsburg?

Drei Spiele, ein Tor. Die Ausbeute der Wolfsburger Offensive in dieser noch jungen Bundesliga-Saison ist sehr, sehr dürftig. Dass Josip Brekalo den einzigen VfL-Ligatreffer beim 1:1 in Freiburg per abgefälschtem Freistoß erzielte, verwundert nicht. Das Angriffsspiel ist seit längerer Zeit die größte Baustelle im Team Oliver Glasners. Der 46 Jahre alte Trainer aus Österreich dürfte daher erfreut gewesen sein, dass Anfang Oktober ein Zugang seinen Weg nach Wolfsburg fand, der das Offensivspiel ankurbeln soll: Maximilian Philipp.

Kaufoption 11 Millionen Euro

Der 26 Jahre alte Angreifer wurde für ein Jahr vom russischen Erstligisten Dinamo Moskau ausgeliehen, danach kann ihn der VfL für rund 11 Millionen Euro fest verpflichten. Nach Bartosz Bialek (18, Lubin), Maxence Lacroix (20, Sochaux) und Ridle Baku (22, Mainz) ist Philipp der erfahrenste Neuzugang des Bundesligisten, an den zugleich die höchsten Erwartungen geknüpft sind. Kurbelt Philipp die maue Offensive an? Darf er am Samstag in Mönchengladbach (20.30 Uhr, Dazn) gleich von Beginn an ran?

Glasner lobt Flexibilität

Der 26-Jährige tritt die Fahrt in Deutschlands Westen mit an, das ist der Wolfsburger Plan, der nur durch eine Verletzung des Angreifers durchkreuzt werden könnte. Im Training am Dienstag sah Philipp aber durchaus spielfähig aus. Glasner sieht für seinen letzten Neuzugang jedenfalls viele Möglichkeiten, einen Platz im System zu finden: „Seine Flexibilität war auch ein Grund, warum wir uns so um ihn bemüht haben“, sagt der Trainer. „Er kann im Offensivbereich jede Position einnehmen, egal ob wir im 4-2-3-1 oder wie zuletzt im 4-3-3 spielen.“

Wout Weghorst ist im Sturmzentrum gesetzt, an dem Niederländer führt kein Weg vorbei, wenngleich auch er noch auf seinen ersten Treffer in dieser Bundesliga-Saison wartet. Aber für die systemabhängig zwei bis drei Plätze um ihn herum gibt es mehrere Kandidaten. Doch: Josip Brekalo und Admir Mehmedi, die zuletzt mit Weghorst spielten, waren in der Länderspielpause höchst belastet und sind es noch bis in diese Trainingswoche hinein. Joao Victor laboriert noch immer an muskulären Problemen und wird am Samstag ausfallen.

Steffen ist wieder dabei

Positiv hingegen: Renato Steffen hat seine Covid-19-Infektion überstanden und sprühte im Dienstagstraining nur so vor Einsatzfreude. Daniel Ginczek, Omar Marmoush, Felix Klaus, Yunus Malli und Bartosz Bialek stehen Glasner ebenfalls zur Verfügung – ebenso wie Philipp, der auf einen Einsatz drängt und zu Weghorst passen dürfte. Denn während der Niederländer eher den Abschluss sucht und Präsenz im Strafraum zeigt, ist der Neuzugang beweglicher. Jörg Schmadtke beschreibt den 26-Jährigen so: „Er ist kein Rambo im Zentrum, sondern ein spielender Stürmer.“ Nicht nur der VfL-Geschäftsführer erhofft sich durch Philipps Umtriebigkeit mehr Räume in der gegnerischen Abwehrreihe, die dann entweder der Angreifer selbst, oder Weghorst oder doch ein ganz anderer VfL-Kollege nutzen kann.

Fakt ist: Ein Tor nach drei Bundesliga-Spielen ist eine besorgniserregende Bilanz. Darf der Anti-Rambo gleich in Mönchengladbach ran, um die Offensivsorgen zu lindern? Das entscheidet Glasner.