Mit Magaths Segen: der ungewöhnliche Weg des Fabian Klos

Was wäre das für ein Höhepunkt gewesen in der Geschichte des Fabian Klos? Der 32 Jahre alte Angreifer und Kapitän Arminia Bielefelds hatte am Samstagabend sein erstes Bundesliga-Tor vor Augen – und das ausgerechnet gegen die derzeit beste Auswahl der Welt, den FC Bayern. Der Ball hatte in der 31. Minute gerade Klos’ Fuß verlassen und strich in Richtung Tor, doch Manuel Neuer ist eben Manuel Neuer. Der Welttorhüter knickte sein Bein noch akrobatisch ab und lenkte die Kugel so am Gehäuse vorbei. Kein Tor. Klos muss sich weiter gedulden. Dass der Angreifer diese Fähigkeit jedoch besitzt, beweist sein ungewöhnlicher Karriereweg.

Der Sommer 2009 ist Startpunkt der Laufbahn des damals äußerst talentierten Knipsers, der aus der Jugend des SV Meinersen stammt und danach beim MTV Gifhorn Tor um Tor erzielte. Bernd Hollerbach, Co-Trainer Felix Magaths beim VfL Wolfsburg, wurde auf das Angriffstalent aus der Region aufmerksam und lockte Klos zum VfL. Der hatte gerade seine Ausbildung bei der VW-Bank in Braunschweig begonnen, als das Angebot kam, in der VfL-Reserve anzufangen. Im Interview mit „11 Freunde“ erinnert sich der gebürtige Gifhorner ans erste Gespräch mit Magath. „Das war unwirklich. Auf einmal triffst du diesen Mann, den du nur aus dem Fernsehen kennst, der ja auch eine ziemlich eigene Art und eine krasse Ausstrahlung hat.“

Klos kam, Magath war weg

Klos sagte den Wolfsburgern zu. Er erlebte noch vor seinem Wechsel mit, wie der VfL sensationell deutscher Meister wurde – und wie Magath und Hollerbach den Klub nach der Feier in Richtung Schalke 04 verließen. Klos’ Fürsprecher waren weg. Aber er nahm die Herausforderung an, wenngleich er sich erst einmal an die neue Professionalität gewöhnen musste. „Das war eine andere Welt beim VfL“, sagt der Stürmer. „Ich kam mit meiner eigenen Tasche in die Kabine marschiert. Da wurde ich komisch angeguckt, weil keiner mit seiner Tasche zum Training geht. Es liegt ja schon alles da.“

22 Tore in 65 Spielen

Doch die Gewöhnung auf dem Platz funktionierte schnell. In zwei Jahren absolvierte der 1,94 Meter lange Hüne 65 Partien in der Regionalliga, erzielte 22 Tore und bereitete zehn Treffer seiner Kollegen vor. Eine starke Bilanz für ein Talent – doch die Tür zur Profimannschaft öffnete sich nie. Daher suchte er im Sommer 2011 eine neue Herausforderung. Arminia Bielefeld zeigte Interesse an einer Verpflichtung.

2011 zur Arminia

Klos schloss sich dem Drittligisten an und traf damit die wohl beste Entscheidung seines Fußballer-Lebens. Denn heute, neun Jahre später, ist er Kapitän und genießt Heldenstatus bei den Fans. Die fordern nicht erst seit dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg im Sommer ein Denkmal auf dem Stadiongelände für den 32-Jährigen, der nicht nur die schönen Aufstiegszeiten auf der Alm miterlebte, sondern auch die bitteren Gänge in die 3. Liga pflichtschuldig mit antrat. „Was ich hier erlebt habe“, sagt Klos, „reicht auf jeden Fall für mehr als eine Laufbahn.“

„Es war eine Menge Glück dabei“

Der Satz passt nicht nur zu seiner Zeit in Bielefeld, die nun mit der Bundesliga-Zugehörigkeit einen weiteren Höhepunkt erlebt, sondern auch in die Zeit davor. Ohne jemals ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen zu haben, schaffte Klos den Sprung in den Profibereich. Das gibt es heute nur noch ganz, ganz selten. „Ich kann schon einschätzen, wie außergewöhnlich das ist. Und ich weiß, dass eine Menge Glück dabei war“, sagt er.

Der Bacardi-Bomber wird solide

Aber freilich nicht nur, sondern irgendwann stieg auch das Professionalitätslevel des Angreifers an. War er mit Anfang 20 noch regelmäßig auf Partys unterwegs, bei denen er sich den Spitznamen „Bacardi-Bomber“ erarbeitete, passte er seinen Lebensstil den hohen Anforderungen des Jobs als Fußball-Profi an. Die Frage, ob er nicht schon früher den Weg in die Bundesliga gefunden hätte, wenn er sich eher der Professionalität gewidmet hätte, beantwortet Klos klar. „Ich bin nicht der Typ, der sich im Nachhinein ärgert. Allerdings versuche ich den jüngeren Spielern zu sagen, sie sollen nicht so dumm sein wie ich. Bei mir hat es zu lange gedauert, bis ich den Schalter umgelegt habe“, sagt er.

Erstes Bundesliga-Tor in Wolfsburg?

Aber nicht zu lange. Auf der Karriere-Zielgerade hat er das Fußball-Oberhaus erreicht. Auf seinen ersten Treffer wartet er noch. Am Sonntag ergibt sich dafür die nächste Möglichkeit – ausgerechnet in Wolfsburg, wo einst alles begann. Was wäre das für eine Geschichte?