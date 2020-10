VfL Wolfsburg: Wird Admir Mehmedi der Mutwechsel?

Ridle Baku hat einen starken ersten 90-Minuten-Auftritt im Trikot des VfL Wolfsburg hingelegt. Beim 1:1 in Mönchengladbach war der 22 Jahre alte Neuzugang aus Mainz einer der auffälligsten Akteure des Bundesligisten. Besonders gefiel der Mut des Rechtsverteidigers auf dem Rasen, den er offenbar auch abseits des Rasens in sich trägt. „Die nächsten drei Spiele wollen wir gewinnen. Das sollte unser Anspruch sein“, sagt Baku. Bevor der VfL in Berlin und dann gegen Hoffenheim spielt, steht am Sonntag noch das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an (15.30 Uhr, VW-Arena). Gut möglich, dass die Grün-Weißen gegen den Aufsteiger mutiger aufgestellt werden als zuletzt.

Alle Wölfe-News direkt ins Postfach! Jetzt für den kostenlosen VfL-Wolfsburg-Newsletter anmelden und wöchentlich alle News zu den Wölfen ins Postfach bekommen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Hinweise darauf lieferte das Training am Donnerstagvormittag. Da ließ Oliver Glasner die derzeit stärkste Viererkette in der Abwehr zusammen agieren: Jérôme Roussillon, John Anthony Brooks, Maxence Lacroix sowie Baku. Im Mittelfeld probierte der VfL-Trainer aber eine offensivere Variante aus. Auf den Halbpositionen vor Abräumer Josuha Guilavogui spielte neben dem gesetzten Maximilian Arnold der eigentliche Angreifer Admir Mehmedi. Auf den Flügeln agierten Renato Steffen und Neuzugang Maximilian Philipp. Ganz vorne stürmte Bartosz Bialek, der den angeschlagenen Wout Weghorst (Nacken) vertrat. Der Niederländer soll am Sonntag aber spielen können, sagt Glasner. Schachzug mit Mehmedi Dennoch: Der Schachzug mit Mehmedi fiel auf. Die Variante verspricht mehr Offensivdrang aus dem zentralen Mittelfeld. Xaver Schlager, der die Rolle zuletzt regelmäßig ausfüllte, erledigt seine Aufgaben zwar solide, doch strahlt der 22 Jahre alte Österreicher zu wenig Torgefahr aus – und daran hapert es beim VfL noch gewaltig. Zwei Tore nach vier Partien sind eine ganz schwache Ausbeute. Ist der zurückgezogene Mehmedi Glasners mutige Lösung für mehr Angriffspower? „Ich mache mir Gedanken“ Der Trainer will das Training nicht allzu hoch hängen. „Ich mache mir Gedanken, wie wir viele torgefährliche Spieler auf den Platz bekommen können, ohne die Balance zu verlieren“, sagt der 46 Jahre alte Österreicher. „Da gibt es verschiedene Überlegungen.“ Mehmedi ist die eine. Schlager eine andere. „Nach den freien Tagen wirkt er nun viel frischer: im Kopf und im Körper“, sagt Glasner. Auch Yannick Gerhardt spielt in den Gedanken des Coaches eine Rolle. „Er hat vor der Corona-Pause gezeigt, wie torgefährlich er sein kann.“ Glasners Fazit: „Für mich als Trainer ist es schön, mehrere Alternativen zu haben.“ Systemwechsel im Fokus Womöglich stellt der Österreicher für mehr Tore sogar seine taktische Formation um. „Ich weiß nicht, ob wir im 4-3-3 bleiben“, sagt er. Auch ein 4-4-2 mit Mittelfeldraute und Doppelspitze steht zur Auswahl. In der Vorbereitung ließ Glasner häufig so spielen. Da mit Josip Brekalo (Covid-19-Infektion) der beste Flügelspieler der vergangenen Wochen ausfällt, könnte der VfL das Angriffsgeschehen in dieser Formation mehr ins Zentrum des Spiels verlegen. Nach vier Remis in Serie feilt Glasner an einer offensiveren Ausrichtung fürs Heimspiel gegen Bielefeld. So langsam müssen die Tore kommen für den ersten Bundesliga-Sieg der Saison. Mehmedi kann der Mutwechsel im vertrauten System sein. Oder stellt der Trainer taktisch um?