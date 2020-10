Labbadia: „Der VfL Wolfsburg kann ein Beispiel für uns sein“

Es ist ein Wiedersehen, auf das sich Bruno Labbadia sichtbar freut. Der 54 Jahre alte Trainer von Hertha BSC trifft am Sonntag (18 Uhr) auf seinen ehemaligen Klub, den VfL Wolfsburg. Im Interview spricht Labbadia über seine positiven Erinnerungen an Wolfsburg, anhaltende Verbindungen zu seinen ehemaligen Spielern und die Ziele seines neuen Vereins.

Haben Sie in Berlin schon eine schöne Laufstrecke gefunden, Herr Labbadia?

(lacht) Natürlich. In Wolfsburg bin ich immer am Wasser entlanggelaufen: am Kanal und rund um den Allersee. Hier bei uns am Trainingsgelände ist die Waldbühne, da war ich heute in der Früh schon mit meinem Assistenztrainer Günter Kern unterwegs.

Und gilt weiterhin: Für einen Lauf unter 45 Minuten ziehen Sie die Schuhe nicht an?

Ja, wir waren heute nach 44 Minuten eigentlich schon am Ziel, aber dann sind wir noch eine Minute über den Parkplatz gelaufen, um die 45 Minuten zu finalisieren (lacht). Diese Läufe tun mir einfach gut, das merke ich jedes Mal wieder – auch wenn es anfangs längst nicht immer Spaß macht. Aber so bekomme ich den Kopf frei, mache etwas für meine mentale Fitness. Und für meine körperliche sowieso.

Am Sonntag treffen Sie auf den VfL, Ihren Ex-Klub…

… und ich freue mich wirklich sehr darauf, die Jungs wiederzusehen. Wir haben so viel zusammen erlebt, dass mir die Zeit in der Retrospektive viel länger vorkommt als „nur“ 16 Monate. Der Kampf gegen den Abstieg war sicher die schwerste Phase meiner Trainerkarriere, das war einfach nur extrem harte Arbeit. Aber wer durch solch ein Tal geht, nimmt unheimlich viel Kraft mit. Und das hat sich in der vollen Saison 2018/2019 bewiesen, die war wirklich schön, wenngleich wir auch in diese Höhen und Tiefen hatten. Aber wir sind als Team zusammengewachsen, die Spieler haben sich weiterentwickelt und wir hatten Erfolg. Bei mir ist einiges hängengeblieben.

Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Spielern?

Ja, ich habe zum Beispiel Josuha Guilavogui zum 30. Geburtstag gratuliert oder Wout Weghorst zur Geburt seiner zweiten Tochter. Einige Spieler melden sich auch mal einfach so bei mir. Das ist wirklich schön und zeigt mir, dass einiges gut gelaufen sein muss.

Warum kam es dann doch zur Trennung im Sommer 2019, als Ihr Vertrag auslief?

Das Thema ist besprochen und vorbei. Da ist auch nichts hängengeblieben. Ich bin ohnehin kein Typ, der nachkartet. Wenn sich etwas für mich beendet hat, dann ist es vorbei. Punkt. Es war eine fantastische, intensive Zeit in Wolfsburg. Und ich versuche, mich an die schönen Momente zu erinnern.

Wie sehen Sie den VfL heute?

Es ist für mich keine Überraschung, dass die Entwicklung der Mannschaft weiterhin positiv ist. Der Großteil der Stammspieler arbeitet seit drei, vier Jahren zusammen, der Kader wurde zudem in der Breite sukzessive verbessert. Diese Kontinuität sieht man auf dem Rasen. Sie sind unheimlich stabil.

Aber das Offensivspiel ist das Problem des VfL. Unter Ihnen flutschte es noch im Angriff. Wie bewerten Sie das?

Das kann und möchte ich nicht bewerten, dafür bin ich einerseits zu weit weg, und andererseits wäre es meinem Trainerkollegen gegenüber unfair. Ich sehe aus der Ferne, dass in Wolfsburg ein guter Job gemacht wird. Und dass der VfL für uns ein gutes Beispiel abgibt.

Wie meinen Sie das?

Man sieht, was möglich ist, wenn sich ein Team bedingungslos einem gemeinsamen Weg verschreibt, wenn es personell zusammenbleibt und weiter an bestimmten Punkten verstärkt wird. Wout Weghorst zum Beispiel, den wir damals aus Alkmaar geholt hatten, hat sich unheimlich entwickelt. Auch andere Spieler sind viele Schritte weiter als in der Relegationssaison. Pavao Pervan ist mittlerweile Nationalspieler. Damit hatte ich sogar noch etwas zu tun (lacht).

Erzählen Sie.

Österreichs Nationaltrainer Franco Foda (mit dem Labbadia einst in Kaiserslautern zusammen spielte, Anm. d. Red.) rief mich an und erkundigte sich nach Pervan. Ich konnte ihm nur sagen, dass ich selten zuvor mit einem professionelleren Spieler zusammengearbeitet hatte. Pavao ist ein super Typ, menschlich überragend – und sportlich hat er sich ebenfalls weiter entwickelt.

Sie haben bei der Hertha nun vier Niederlagen in Serie kassiert. Ist vor dem Duell mit dem VfL schon Druck zu spüren?

Nur der normale Druck, der in der Bundesliga immer herrscht. Wir haben von den fünf Spielen dreieinhalb richtig gut gespielt – und eineinhalb ziemlich schlecht. Das waren die 90 Minuten gegen Stuttgart (0:2) und die ersten 45 Minuten gegen Frankfurt (1:3). Ansonsten war es aber gut, dennoch haben wir zu wenig Punkte geholt. Man darf aber bei der Bewertung nicht vergessen, dass uns im Sommer 14 Spieler verlassen und dass wir nur acht dazu bekommen haben. Daher mussten wir noch einmal neu anfangen.

An welchen Punkten?

Nachdem wir die Corona-Zwangspause genutzt hatten, um die Fitness und fußballerische Abläufe zu implantieren, haben uns die große Personal-Fluktuation und die Länderspielpause in der Vorbereitung einen Schritt zurückgeworfen. Da mussten wir neu ansetzen. Aber wenn wir unseren Weg weiter gehen, werden wir erfolgreich sein. Davon bin ich überzeugt.

Von außen macht es den Eindruck, als klafften Anspruch und Wirklichkeit in Berlin weit auseinander.

Die Erwartungshaltung kommt eher von außen, die Verantwortlichen des Klubs schätzen das schon richtig ein. Die Hertha hat wirklich Geld zur Verfügung, Geld, das sicher sechs bis acht Mannschaften vor uns schon seit vielen Jahren zur Verfügung haben. Das kann man nicht so schnell aufholen. Im Gehaltsgefüge liegen wir in der Bundesliga beispielsweise nur etwa auf Rang 10. In der Transferphase sind einige Wechsel genau daran gescheitert: dass andere Vereine doch mehr Möglichkeiten haben. Die Pandemie hat ebenfalls einiges verhindert. Wir überlegen schon sehr genau, wie viel Geld wir in wen oder in was investieren. Das war auch ein Grund dafür, dass wir weniger Spieler geholt haben als erwartet. Wir sind froh über unseren Investor, das ist doch klar. Wir sind hier aber erst am Anfang. Vom VfL zum Beispiel sind wir noch sehr weit entfernt.

Wie lauten denn die Ziele in Berlin?

Mittelfristig wollen wir im europäischen Geschäft spielen, das ist der Anspruch des Klubs und meiner auch. Sonst wäre ich hier nicht hergekommen. Aber dafür müssen wir einiges aufholen, hart arbeiten und kluge Entscheidungen treffen. Wer glaubt, dass man einen Bundesligisten innerhalb eines halben Jahres von Grund auf ins rein Positive verändern kann, der ist vielleicht zu optimistisch. Das braucht Zeit.

Das klingt sehr bodenständig und besonnen. Wie passt dazu der Ausruf, dass Hertha der „Big City Club“ werden will?

Den Ausdruck haben ja andere geprägt, nicht die Verantwortlichen des Vereins. Nicht falsch verstehen: Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Berlin ist unsere Hauptstadt, und die Hertha darf gerne ein sportliches Aushängeschild werden. Aber nur mit Reden kommt niemand weiter. Es ist wie in Wolfsburg: Da haben wir auch mehr gearbeitet und weniger geredet. So kann es hier auch funktionieren. Wir versuchen, das Optimum herauszuholen. Am besten schon am Sonntag mit drei Punkten gegen den VfL (lacht).