VfL Wolfsburg: Bei Roussillon gibt’s für 1899 noch Hoffnung

Ohne den Kapitän – und vielleicht auch ohne Linksverteidiger: Der VfL Wolfsburg muss personell Abstriche fürs Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim machen. Dass mit Josuha Guilavogui der Anführer seinen Muskelfaserriss nicht rechtzeitig auskuriert bekommt, hatte sich abgezeichnet. Ein Ausfall Jérôme Roussillons würde die Grün-Weißen aktuell schwerer treffen.

Denn mit Paulo Otavio fällt der zweite Linksverteidiger im Kader sicher aus (Muskelbündelriss). Ohne Roussillon müsste VfL-Coach Oliver Glasner improvisieren. Immerhin: Am Freitag übte der Franzose erstmals in dieser Woche wieder mit der Mannschaft. Kann es für Sonntag reichen? „Wir warten eine Reaktion seines Körpers ab. Es ist nichts Strukturelles“, erklärt Glasner, der daher nur ein „kleines Fragezeichen“ hinter Roussillons Einsatz im Heimspiel setzt.

Ginczek muss erneut passen

Neben Guilavogui und Otavio sicher fehlen wird indes Daniel Ginczek. Der häufig verletzte Angreifer hat Schmerzen im Rücken, die bis in den Fuß ausstrahlen. „Das ist unglaublich bitter für ihn, weil er immer wieder extrem viel investiert, um von seinen Verletzungen zurückzukommen, aber auch immer wieder Rückschläge erleidet“, sagt Glasner über den 29-Jährigen, dessen Torgefahr der offensiv schwächelnde VfL dieser Tage sehr gut gebrauchen könnte.

Glasner will die Räume nutzen

Der Trainer hofft, dass die Spielweise des Gegners seiner Elf entgegenkommt. Denn die Hoffenheimer spielen gern offensiv. „So werden sich auch immer wieder Räume ergeben, die wir nutzen müssen“, erklärt Glasner. „Wir brauchen eine hohe Qualität im Angriffsdrittel und schnelle Entscheidungen.“ So soll sich der Torknoten der Wolfsburger endlich lösen.

Hoffenheim siegte in der Europa League

Allerdings holten sich die Gäste am Donnerstagabend in der Europa League neuen Schwung für das Duell. Nach vier Bundesliga-Partien ohne Sieg gab es ein souveränes 5:0 gegen Slovan Liberec aus Tschechien. Dennoch könnte es ein Vorteil für den VfL sein – denn der kann nach dem Europa-League-Aus ausgeruht in das Spiel gehen…