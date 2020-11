Beim VfL Wolfsburg beginnt es zu brodeln. In der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen 1899 Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, VW-Arena) hat Oliver Glasner seinen Unmut geäußert – und zwar lautstark.

Der Trainer kritisierte die sportliche Leitung für die Neuzugangs-Ausbeute. „Wir haben eines unserer Transferziele in der Offensive nicht realisieren können. Das ist schade, weil wir uns darüber monatelang unterhalten hatten“, sagte der 46 Jahre alte Österreicher. Einerseits habe er die Kritik kundgetan, weil oftmals über die wenigen erzielten Tore des VfL diskutiert werde. In sechs Bundesliga-Partien gab’s bisher nur fünf Treffer. Allerdings will Glasner seine Aussage nicht als Alibi verstanden wissen. An den nicht realisierten Transfers „würde ich das nie alleine festmachen. Aber klar ist, dass wir und auch ich andere Ideen hatten, die wir nicht umgesetzt haben. Jemand mit Tempo und Tiefgang hätte uns gutgetan.“

Eine unverblümte Kritik an der sportlichen Leitung, namentlich Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer. Die hatten zwar Maximilian Philipp (26) und Bartosz Bialek (18) für die Offensive verpflichtet, aber damit offenbar nicht alle Wünsche des Trainers erfüllt. Der ließ während der Pressekonferenz ganz nebenbei fallen, dass sich der VfL schon im Winter erfolglos um Hoffenheims Angreifer Jacob Bruun Larsen (22, damals noch beim BVB) bemüht hatte. Zufall? Oder ein dezenter und absichtlich platzierter Hinweis darauf, dass Glasners Pläne schon da nicht umgesetzt wurden?

Die Frage, ob aus seiner öffentlichen Kritik nun ein Konflikt mit Schmadtke und Schäfer abzuleiten ist, ließ Glasner bewusst offen. Das sei Interpretation. Ganz klar: „Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe.“

Der Österreicher hatte mehrmals die Chance, Schärfe aus seiner Kritik zu nehmen oder einen Konflikt mit der Geschäftsführung wegzumoderieren. Tat er aber nicht. Glasner lässt es drauf ankommen – auf eine Reaktion von Schmadtke. Und der Manager blieb cool. „Ich finde das natürlich nicht gut und würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht stört. Es scheint eine Unzufriedenheit zu geben. Aber“, so der 56-Jährige, „es ist alles in Ordnung. Man kann alles kritisieren.“

Mit all seiner Erfahrung nimmt Schmadtke dem von Glasner entfachten Feuer die Nahrung. Er sehe die Kritik nicht als persönlichen Angriff gegen sich. Ob er den Trainer zum Rapport ruft, „werden wir mal schauen“. Schmadtke strahlt Ruhe aus und wird sich zu keiner spontanen Übersprunghandlung hinreißen lassen. Erst mal wird am Sonntag Fußball gespielt. Dann die Situation neu bewertet.

Das Verhältnis zwischen Manager und Trainer soll mittlerweile, so ist zu hören, abgekühlt sein. Zwei Optionen gibt es nun beim VfL: Entweder Schmadtke und Glasner reißen sich zusammen, räumen die offensichtlichen Probleme aus und gehen den weiteren Weg zusammen. Glasners Vertrag in Wolfsburg läuft schließlich noch eineinhalb Jahre. Oder, das ist Option 2, Glasners Vertrag wird aufgelöst, weil es kein Miteinander nach dieser Provokation mehr gibt.

Auch sportlich ist Glasner nicht unantastbar. Das schmerzhafte Aus in der Europa-League-Quali bei keineswegs guten Athenern hat der Österreicher zumindest mit zu verantworten. Die fußballerische Blamage hat den Klub zudem eine zweistellige Millionensumme gekostet. Dazu läuft es auch nach eineinhalb Jahren unter seiner Führung in der grün-weißen Offensive nicht. Die Defensive funktioniert, keine Frage. Allerdings wird eine Vergnügungssteuer auf Spiele der Wolfsburger nicht fällig. Attraktiv sind andere.

Zum Beispiel 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer sind im Gegensatz zum VfL in der Europa League vertreten und liefern regelmäßig Offensivfußball fürs Auge. Dass Glasner freimütig zugibt, die TSG-Partie am Donnerstag gegen Liberec (5:0) erst gar nicht geschaut zu haben, warf die nächsten Fragezeichen auf. Der Trainer erklärte: „Wir kennen Hoffenheim natürlich, und sie werden in diesem Spiel nichts anders gemacht haben als zuvor. Ich glaube nicht, dass man auf dem Niveau den Gegner groß überraschen kann.“ Die Zuhörer waren über die Aussage jedenfalls überrascht, gehört es doch eigentlich zu einer professionellen Vorbereitung auf ein Duell dazu, sich vollumfassend letzte Eindrücke zu verschaffen.

Glasner schloss seine Aussagen zur Personalpolitik, die den VfL in naher Zukunft noch begleiten werden, so: „Es ist jetzt meine Aufgabe, Lösungen zu finden mit den Spielern, die hier sind.“ Nur: Nach diesen Aussagen ist es auch möglich, dass Glasner vorzeitig von dieser Aufgabe entbunden wird. Es brodelt – und der Trainer hat das Feuer entfacht.