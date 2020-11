VfL siegt 2:1 – auf Glasners Kritik folgt der zweite Sieg

Der VfL Wolfsburg bleibt in der Fußball-Bundesliga ohne Niederlage und fuhr am Sonntagnachmittag mit dem 2:1 (2:0) gegen 1899 Hoffenheim Saisonsieg Nummer 2 ein. Das sind die guten Nachrichten. Doch die Partie in der leeren VW-Arena wurde überschattet von der Diskussion um Oliver Glasner, die der Trainer des VfL selbst ohne Not ausgelöst hatte.

Am Freitag hatte Glasner für einigen Wirbel gesorgt, indem er in der Pressekonferenz die Transferaktivitäten des Klubs und damit seine Vorgesetzten um Geschäftsführer Jörg Schmadtke kritisiert hatte. Es klang stark danach, als arbeitete der Österreicher selbst in aller Öffentlichkeit auf seine Entlassung hin. Vorm Anpfiff der Partie gegen 1899 versuchte Glasner die Aussagen zu relativieren und sagte unter anderem: „Ich habe nicht einmal gesagt, dass ich diese Idee hatte und die sportliche Leitung hatte eine andere. Wir hatten die gleichen Ideen, die wir gemeinsam auf einer Position nicht realisieren konnten.“

Wie geht’s mit Glasner weiter? Entscheidung noch nicht gefallen

Wie es weitergeht, ob Glasner gehen muss ober bleiben darf, ist ungewiss. Es wird intern Thema sein, aber die Diskussion soll ergebnisoffen geführt werden. Eine Entscheidung ist nach unseren Informationen noch nicht gefallen. Beide Szenarien sind möglich. Aber mit dem Sieg gegen Hoffenheim hat der 46-Jährige natürlich in sportlicher Hinsicht gute Argumente für eine Weiterbeschäftigung gesammelt – trotz seiner Kritik.

Nicht nur, dass am Ende der zweite Saisonsieg stand. Es war insgesamt ein Vortrag, der viel von dem beinhaltete, was Glasner als Spielidee vorschwebt. Die Wolfsburger liefen die Gäste hoch an, zwangen sie zu Ballverlusten und schalteten schnell um. Die erste halbe Stunde war die offensiv lebendigste der bisherigen Saison. Statt sich vom Hickhack um den Trainer beeinflussen zu lassen, legte die VfL-Elf eine lange nicht gesehene Spielfreude an den Tag. Es fing in der dritten Minute mit einem Traumpass Maximilian Arnolds in den Lauf Jérôme Roussillons an, doch Josip Brekalos Schuss konnte 1899er Kevin Vogt noch zur Ecke abwehren.

Steffen und Weghorst bringen VfL auf Kurs

Zwei Minuten später traf Renato Steffen nach einem Durchstecker Maximilian Philipps, doch Schiedsrichter Sven Jablonski entschied auf Abseits – und wurde durch den Videoassistenten korrigiert. Der Treffer zählte. In der 26. Minute waren wieder fast die selben Akteure beteiligt. Philipp erneut mit einem Pass in den Rücken der Abwehr, Steffen scheiterte an Keeper Oliver Baumann, dann probierte es Wout Weghorst zweimal – und der zweite Versuch saß.

In der Viertelstunde vor der Pause wurde Hoffenheim etwas stärker, so dass Glasner an der Seitenlinie ob der stellenweisen Passivität lauter werden musste. Ishak Belfodil hatte die beste Gelegenheit für die Gäste, doch schoss in der 40. Minute einen Meter am Tor vorbei.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit intensivierten die Wolfsburger wieder das Anlaufen und provozierten so Fehler bei den Hoffenheimern. Doch an den Schwung der ersten halben Stunde konnte der VfL nicht anknüpfen, zudem verlor er häufiger mal die defensive Ordnung. Die beste Gelegenheit gab’s nach einem Freistoß-Trick, als Arnold den gestarteten Roussillon schickte. Baumann wehrte ab (55.). Auf der anderen Seite hatte Christoph Baumgartner eine gute Gelegenheit, als er nach einem Fehlpass Steffens vor Koen Casteels auftauchte, der aber Sieger blieb (64.).

Zwei verschossene Elfmeter in einer wilden Schlussphase

In den Minuten danach steigerten die Gäste den Druck, und der VfL ließ es zu, hätte sich über das 1:2 nicht beschweren dürfen. Hoffenheim hatte plötzlich Chancen. Die dickste aufs nächste Tor vergaben jedoch die Gastgeber. Vogt hatte Xaver Schlager zu Fall gebracht, und weil sich das im Strafraum abspielte, gab es Strafstoß. Weghorst, der zuvor achtmal in Folge verwandelte hatte, scheiterte (84.) – und weil sich John Anthony Brooks drei Minuten später verschätzte und so Hoffenheim das 1:2 durch Sargis Adamyan ermöglichte, wurde es unnötig spannend.

Um ein Haar wären die Wolfsburger bestraft worden. In der Nachspielzeit bekam Arnold den Ball im Strafraum an die Hand, erneut gab es Elfmeter. Munas Dabbur trat für Hoffeneim an – aber Casteels blieb Sieger und den Sieg so über die Zeit rettete! Ein verrücktes Ende dieser Partie.