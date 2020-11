VfL Wolfsburg: Der Versuch einer Schadensbegrenzung

Wolfsburg. Oliver Glasner, Trainer des VfL Wolfsburg, will seine Aussagen nicht als Kritik verstanden wissen und lobt die drei Neuzugänge.

Im Podcast: Supporters-Vorsitzender spricht VfL-Probleme an

Wie geht es mit Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg weiter? Vor und nach dem 2:1-Sieg am Sonntag gegen Hoffenheim tat der Österreicher überrascht, dass seine Aussagen vom Freitag, als er öffentlich Kritik an der Transferpolitik übte, derartige Wellen schlugen. „Ich habe es nicht als Kritik aufgefasst und es war auch nicht so zu verstehen“, sagte Glasner. Auf die Frage, ob er davon ausgehe, nach der Länderspielpause noch auf der VfL-Bank zu sitzen, antwortete der 46-Jährige: „Ja, ganz klar.“

Doch ganz so klar ist das womöglich nicht. Zumindest wird es ein klärendes Gespräch geben – zwischen Glasner auf der einen Seite und der sportlichen Leitung um Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer auf der anderen Seite. Ergebnis? Offen. Glasner gab sich betont locker. „Wir werden die Länderspielwoche nutzen, um uns zusammenzusetzen“, erklärte er lapidar. Glasner spricht immer vom „Wir“ Aus seiner Sicht hat er mit seinen Aussagen keine Grenze überschritten. Schließlich habe er immer vom „Wir“ gesprochen und sich damit miteinbezogen. Aber man habe nun einmal ein Transferziel, und zwar den Kauf eines schnellen Akteurs, der für mehr Tiefe im Spiel sorgt, „gemeinsam“ nicht erreicht. „Das haben wir leider nicht finalisieren können, aber das gibt’s immer wieder mal“, so Glasner. Der VfL-Trainer lobt die Neuzugänge Alles halb so schlimm: Den Eindruck vermittelte der VfL-Trainer. Zudem lobte er die drei Neuzugänge (Lacroix, Baku, Philipp): „Wir haben tolle Möglichkeiten, haben den Kader sehr gut ergänzt und vervollständigt.“ Das klang alles ein wenig nach Schadensbegrenzung. Hinzu kommt, dass es intern schon länger atmosphärische Störungen geben soll. Wie Glasners Kurs nun bei seinen Vorgesetzten ankommt, bleibt abzuwarten. Schmadtke wollte sich am Sonntag nicht äußern. Hoffenheims Spiel schaute er sich nicht an Auch weitere Aussagen, die für Kritik gesorgt hatten, ordnete der Trainer ein. Er hatte am Freitag berichtet, dass er sich das Spiel Hoffenheims am Donnerstag in der Europa League (5:0 gegen Liberec) nicht angeschaut habe. Seine Erklärung: „Liberec hatte 15 Corona-Fälle, Hoffenheim rotierte durch. Wir beobachten schon immer vier, fünf Spiele des Gegners.“