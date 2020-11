Wolfsburgs Baku: „Es macht mich unheimlich stolz“

VfL Wolfsburg: So sieht Schmadtkes Trainerbilanz aus

Debüt im Nationalteam, 90 Minuten durchgespielt und auch noch sehr ordentliche Kritiken bekommen: Der Mittwochabend dürfte Ridle Baku lange in Erinnerung bleiben. Mit seinem Einsatz beim 1:0 im Test gegen Tschechien ging für den rechten Verteidiger des VfL Wolfsburg ein Traum in Erfüllung – und er könnte eine Zukunft in der A-Nationalmannschaft haben.

„Jedes Kind träumt davon“, sagte der 22-Jährige. Schon von der Nominierung sei er „überrascht“ gewesen, „und dass ich dann gleich von Anfang spielen durfte, macht mich unheimlich stolz“. Bislang hatte der Flügelflitzer nur für deutsche U21 gespielt. „Es ist ein schönes Gefühl, für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Und mit dem Sieg haben wir den Tag auch noch perfekt abgerundet“, sagte der glückliche Wolfsburger Profi. Kimmich ist hinten rechts gesetzt Bakus Premiere war erst einmal ein Experiment und der Personalnot hinten rechts geschuldet. Dort ist Joshua Kimmich eigentlich gesetzt. Doch der Bayern-Star ist verletzt und kann obendrein auch im Zentrum spielen – und die Rolle der Nummer 2 als rechter Verteidiger ist nicht fest vergeben. Darin liegt die Chance des Wolfsburgers, der erst im Oktober für 10 Millionen Euro aus Mainz kam. Geld, das sich bereits schnell als gut investiert herausstellte. Löw lobt seine Debütanten Gegen die Tschechen, die zugegebenermaßen nicht mehr zu den Hochkarätern auf internationaler Ebene gehören, zeigte Baku, was ihn ausmacht. Immer mutig nach vorn, die eine oder andere Ungenauigkeit war jedoch dabei. Doch Jogi Löw klang durchaus zufrieden. „Er ist noch ein junger Spieler, der muss noch weitere Entwicklungsstufen machen. Aber gerade in der ersten Halbzeit hat er viel Druck gemacht“, sagte der Bundestrainer, der neben Baku auch Philipp Max zum Debüt verhalf. „Beide waren sehr intensiv unterwegs. Bei beiden hat man gespürt, dass sie mutig in das Spiel reingegangen sind, sehr engagiert und mit guten Ansätzen“, lobte Löw.