VfL Wolfsburg: Ein Pro und Contra zu Glasners Transferkritik

Am Freitag hatte Oliver Glasner für Aufsehen gesorgt. Der Trainer des VfL Wolfsburg hatte die Transferpolitik des Bundesligisten kritisiert und damit auch seine Vorgesetzten. Das kam bei den Adressaten der Kritik, Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer, natürlich nicht gut an. Am Freitag soll es ein Gespräch geben, um herauszufinden, ob sich beide Parteien zum Wohle des Klubs noch einmal zusammenraufen können.

Auch bei den Fans des VfL ist der Zoff zwischen den sportlich Verantwortlichen natürlich ein großes Thema. Wie die Anhänger das Thema bewerten, lesen Sie hier:

Das denken die Fans über den Zoff beim VfL Wolfsburg

Die meisten haben Verständnis für die Aussagen Glasners, dessen Wunsch nach einem schnellen Spieler, der der Mannschaft mehr Tiefgang verschaffen würde, von der sportlichen Führung nicht erfüllt wurde. Soll der Österreicher trotzdem Trainer des VfL bleiben? Hier dürfen Sie abstimmen:

Nicht nur bei den Fans, auch in unserer Redaktion wurde der VfL-Zoff in den vergangenen Tagen heiß diskutiert. Wir haben zwei Standpunkte unserer Redakteure in diesem Streit – ein Pro und Contra – einmal aufgeschrieben:

Pro

Christian Buchler hinterfragt auch die Rolle von Geschäftsführer Schmadtke: „Da wagt es mal ein Trainer, nicht alle Kritik demütig einzustecken – schon wird er wegen Vereinsschädigung an den Pranger gestellt. Versetzen wir uns in Oliver Glasners Lage: Im zweiten Jahr in Folge belegt er einen Platz im oberen Mittelfeld, der dem entspricht, was angesichts des aktuellen finanziellen Einsatzes erwartet werden darf. Trotzdem fiel die Rückendeckung durch den VfL zuletzt gering aus. Auf Glasner prasselt öffentliche Kritik nieder, weil sein Team zu wenig Tore schieße. Das sei auch deshalb so, nur darauf hat er hingewiesen, weil es der VfL nicht geschafft habe, einen „Spieler mit Tempo und Tiefgang“ zu verpflichten. Ist das schon Kritik am Manager? Ich frage mich vielmehr, warum Geschäftsführer Sport, Jörg Schmadtke, nach Bruno Labbadia nun zum zweiten nicht erfolglosen Trainer in Folge ein offenbar gestörtes Verhältnis hat. Im Zuge der Identifikationsdebatte schreien immer alle nach mehr Kontur. Dazu gehört ein Trainer mit eigener Meinung, erst recht, wenn er auf Europapokal-Kurs liegt. Also, aussprechen und zusammen weitermachen!“

Contra

Timo Keller findet, dass sich Glasner hätte zurückhalten müssen: “Ja, auch ein Bundesliga-Trainer darf Kritik äußern, wenn ihm mal etwas nicht passt. Er darf das auch öffentlich tun. Aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Er darf erstens dann öffentlich seine Vorgesetzten kritisierten, wenn er das Gefühl hat, intern nicht mehr weiterzukommen. Wenn ihm innerhalb des Hauses alle anderen Türen versperrt sind. Und zweitens muss seine Kritik konstruktiv sein. Oliver Glasners Beschwerde über die Transferpolitik mag zwar im Kern stimmen, einen Monat nach Ende der Transferperiode ist sie aber zumindest in der Sache sinnlos. Nun ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, könnte man sagen. Und worüber sich Jörg Schmadtke als Geschäftsführer und Hauptadressat der Kritik zu Recht ärgert, ist der Zeitpunkt zwei Tage vor einem Bundesliga-Spiel. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Glasner seine Interessen über die der Mannschaft stellt – und das ist für sein Anliegen fatal. Das macht es Schmadtke und Co. leicht, in der Aussprache am Freitag dem Trainer den schwarzen Peter zuzuschieben. Hätte Glasner mal noch ein paar Tage geschwiegen.“