47 Tore in drei Jahren: Warum reicht’s nicht für Oranje?

Zigfach hatten sie diesen Ablauf zuvor auf dem Trainingsrasen geübt: Renato Steffen bekommt den Ball auf dem rechten Flügel, legt ihn nach innen auf seinen starken linken Fuß und flankt die Kugel mit Effet in Richtung Tor. Dort löst sich Wout Weghorst von seinem Gegenspieler und rennt zentral vors Gehäuse, wo er den Ball erwartet und bekommt. Der VfL-Stürmer nickt ihn ein, es ist das 2:2 gegen den 1. FC Köln, und Weghorst zeigt danach zufrieden auf seinen Vorlagengeber Steffen. Zigfach trainiert, endlich im Spiel geklappt.

Der Sturmriese aus den Niederlanden unterstrich mit dem Treffer einmal mehr seine Ausnahmequalität. Es war bereits sein siebter Saisontreffer. Mehr Tore haben in der Bundesliga nur Erling Haaland (10, Dortmund) und Robert Lewandowski (12, Bayern) erzielt. Und Weghorsts Formkurve zeigt in eine klare Richtung: Fünfmal traf er in den jüngsten vier Spielen. Der Niederländer liefert ab.

Letztes Länderspiel 2019

Dennoch genießt er in seiner Heimat nicht den Stellenwert, den er sich in Wolfsburg und der Bundesliga in den vergangenen zweieinhalb Jahren erarbeitet hat. Sein letztes Länderspiel ist schon mehr als ein Jahr her. Im November 2019 stand er 30 Minuten für Oranje gegen Estland auf dem Rasen. Es war für den 28-Jährigen erst das vierte Länderspiel. In diesem Jahr blieb er sogar ganz außen vor.

Beste Quote im Sturm

Sportliche Gründe kann seine permanente Abwesenheit kaum haben. Kein Wunder, dass ihn das wurmt. „Ich glaube nicht, dass es in Europa viele niederländische Stürmer gibt, die mehr Tore erzielt haben als ich in den letzten Jahren“, sagt Weghorst in einem Interview mit De Telegraaf. Seinen beiden direkten Sturm-Konkurrenten ist der Wolfsburger jedenfalls voraus. Memphis Depay (Lyon) kommt seit Sommer 2018 auf 82 Spiele, in denen er 33 Tore erzielte. Macht im Schnitt 0,43 Treffer pro Partie. Luuk de Jong traf im gleichen Zeitraum für Eindhoven und Sevilla 45 Mal in 104 Einsätzen (0,43). Nicht nur die beste Quote (0,50), sondern auch die meisten Tore (47 in 93 Spielen) weist Weghorst auf.

„Sache des Nationaltrainers“

Mit seinen 47 Toren untermauert der VfL-Stürmer seine Einschätzung. „Ich kann nicht mehr dafür tun“, sagt er. „Letztlich ist es Sache des Nationaltrainers, die Entscheidung zu treffen. Ich kann nur so gut wie möglich spielen. Hoffentlich führt dies zu einer weiteren Einladung.“ Seine jüngste ist schon lange her.

Neuer Trainer, neues Glück?

Mittlerweile hat die Führung bei der niederländischen Nationalmannschaft gewechselt. Neuer Trainer, neues Glück? Unter Ronald Koeman (jetzt bei Barcelona) spielte Weghorst auch in Bestform kaum eine Rolle. Seit wenigen Wochen führt nun Frank de Boer Oranje. Dass der Neue bei den vergangenen beiden Länderspielperioden auf Weghorst verzichtete, war sportlich sogar nachvollziehbar. Im September und im frühen Oktober hatte der Wolfsburger kaum Argumente für eine Nominierung geliefert.

Doch seit Mitte Oktober hat er einige Bewerbungsschreiben in Form von Toren an de Boer geschickt. Reicht das? Im März kommen die Auswahlteams erst wieder zusammen. Wenn Weghorst seine Quote bis dahin nur ansatzweise aufrecht halten kann, sollte er einen Anruf des Bondscoaches erhalten. Verdient hätte er es allemal.