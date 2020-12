Houllier wäre einst fast beim VfL Wolfsburg gelandet

Am Montag verstarb der Franzose Gerard Houllier im Alter von 73 Jahren. Sechs Jahre lange hatte er den FC Liverpool trainiert, wurde mit Paris Saint-Germain und Olympique Lyon Meister in Frankreich und betreute die Nationalelf, die „Équipe Tricolore“ – und beinahe hätte es Houllier auch zum VfL Wolfsburg verschlagen.

Das ist inzwischen über zehn Jahre her. Die Saison nach der Meisterschaft 2009 war überhaupt nicht so gelaufen wie gewünscht, und Dieter Hoeneß als Geschäftsführer suchte einen Nachfolger für den gescheiterten Armin Veh. Es sollte ein großer Name werden. Mit Houllier, der als technischer Direktor einen großen Anteil am WM-Sieg der Franzosen 1998 hatte, war sich Hoeneß bereits mündlich einig.

Statt Houllier übernahm McClaren

Doch dann kam das Schicksal dazwischen. Houlliers Ehefrau Isabelle erkrankte schwer. Der Franzose, der zu finalen Gesprächen in Wolfsburg erwartet wurde, sagte aus persönlichen Gründen ab, um bei seiner Gattin zu bleiben. Stattdessen verpflichtete Hoeneß den Engländer Steve McClaren, der kurz zuvor mit Twente Enschede durchaus überraschend Meister in den Niederlanden geworden war. Der Rest der Geschichte ist bekannt, nur wenige Monate später musste McClaren gehen, Hoeneß folgte bald. Houllier trainierte noch kurz Aston Villa, zuletzt arbeitete er als „Global Sports Director“ für Red Bull.

tik