4:0 - der VfL Wolfsburg zieht locker ins Achtelfinale ein

Der VfL Wolfsburg hat die Pflichtaufgabe mit Sternchen erfüllt und sich einen Tag vor Weihnachten mit dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals selbst beschenkt. Gegen den überforderten Zweitligisten SV Sandhausen siegten die Grün-Weißen trotz großer personeller Sorgen locker-leicht mit 4:0 (3:0). Nun haben die Profis des Bundesligisten vier Tage frei, um mit ihren Familien zu feiern, ehe am 28. Dezember mit den mittlerweile obligatorischen Corona-Tests die Vorbereitung auf das erste Bundesliga-Spiel des neuen Jahres am 3. Januar in Dortmund beginnt.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: So könnte man die Aufstellung erklären, die Trainer Oliver Glasner gegen Sandhausen bei ekligem Nieselregen aufs Spielfeld der VW-Arena schickte. Elf Ausfälle mussten aufgefangen werden, darunter die der aktiven Corona-Fälle William, Maximilian Arnold, Jérôme Roussillon und Maxence Lacroix sowie die der vorsorglich in Quarantäne geschickten Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Tim Siersleben. Kuriose Folge der Personalprobleme: Mit Lino Kasten und Niklas Klinger saßen neben Ersatzkeeper Pavao Pervan zwei weitere Torhüter auf der ohnehin nicht voll besetzten Wolfsburger Ersatzbank - und zwar im Dress von Feldspielern. Sie trugen die Rückennummern 30 und 35.

Dass hier eine Elf zusammen spielte, in der der eigentlich aussortierte Jeffrey Bruma sein Saisondebüt gab und die in „normalen Zeiten“ so nie zusammen spielen würde, sah man den ersten Minuten auch an. Obwohl sie sich aus dem täglichen Training kennen, mussten sich die VfL-Profis erst einmal beschnuppern. Das dauerte eine Viertelstunde. Dann legten die Wolfsburger los. Den Chancenreigen eröffnete Yannick Gerhardt mit einem Schuss, den Sandhausens Alexander Rossipal noch vor der Linie klären konnte (14.). In der Folge ging’s Schlag auf Schlag. Daniel Ginczek (16.), Wout Weghorst (19.) und erneut Ginczek (21.) hätten den Bundesligisten eigentlich schon in Führung bringen müssen. Sie scheiterten jedoch am starken SVS-Schlussmann Rick Wulle.

Nach der ersten Viertelstunde war es ein durchweg souveräner und kontrollierter Auftritt der Grün-Weißen gegen den Drittletzten der 2. Liga. Allein die Tore fehlten. Aber nicht mehr lange. Es brauchte allerdings das Glück des Tüchtigen. Gerhardts Schuss aus 18 Metern wäre ohne die Berührung von Sandhausens Robin Scheu wohl nicht gefährlich aufs Tor gekommen. So trudelte der Ball am chancenlosen Wulle vorbei über die Linie (27.). Und dann bewies der VfL Killerinstinkt. Keine drei Minuten später erhöhte er auf 2:0 und erstickte damit jegliche Pokalsensations-Gelüste der Gäste im Keim. Renato Steffen flankte den Ball butterweich auf Weghorsts Kopf. Flanke und Verwertung, für beides galt: Besser geht’s eigentlich nicht.

Wie die Wolfsburger das trotz der widrigen Umstände herunterspielten, war aller Ehren wert. Auch defensiv boten sie den Sandhäusern nahezu nichts an. Den ersten halbwegs gefährlichen Schuss setzte Daniel Keita-Ruel in der 44. Minute ab. Er verfehlte das Tor des beschäftigungslosen Koen Casteels um gut einen Meter. Da stand es obendrein auch schon 0:3 aus Sicht der Gäste. Nach einem Konter hatte Ginczek Joao Victor geschickt, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und überlegt ins lange Ecke zum dritten VfL-Tor abschloss. Zur Pause war diese Pokalpartie schon gelaufen.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel so vor sich hin, defensiv wurden die Wolfsburger nach wie vor nicht gefordert, und offensiv bestand ja keine Notwendigkeit mehr, irgendeine Art Risiko zu gehen. In der 64. Minute musste Glasner von der Seitenlinie aus einmal lauter werden und seine Elf zu etwas mehr Ernsthaftigkeit auffordern. Kurz zuvor war Sandhausens Tim Kister im Strafraum zum Schuss gekommen, und Steffen musste für den herausgeeilten Casteels auf der Linie retten. Die Ansprache wirkte, fortan gingen die Grün-Weißen wieder konzentrierter zu Werke. Allerdings merkte man ihnen auch an, dass am Ende eines anstrengenden Jahres mit vielen Spielen und obendrein nach zwei englischen Wochen in Folge nicht mehr viel Sprit im Tank war.

So vergab der eingewechselte Omar Marmoush in der 82. Minute auch die einzig ernsthafte Chance des VfL im zweiten Durchgang bis zur Nachspielzeit. Erst in dieser erhöhte Weghorst auf den 4:0-Endstand. Nachdem zunächst Yunus Malli an Wulle und Victor am Pfosten gescheitert waren, schob der Niederländer den Ball über die Torlinie. Dass die Wolfsburger im Pokal überwintern, hatte bereits vorher festgestanden. Gegen wen es im Achtelfinale geht, erfahren sie am 3. Januar. Dann wird in Köln ausgelost.

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Bruma, Pongracic, Otavio - Guilavogui (85. Malli), Gerhardt - Victor, Ginczek (74. Bialek), Steffen (69. Marmoush) - Weghorst.

SV Sandhausen: Wulle - Röseler, Kister, Rossipal - Scheu (74. Bouhaddouz), Zenga, Nartey (66. Linsmayer), Contento (46. Paurevic) - Biada (46. Halimi) - Keita-Ruel (46. Esswein), Behrens.

Tore: 1:0 Gerhardt (27.), 2:0 Weghorst (30.), 3:0 Victor (41.), 4:0 Weghorst (90.+1).

Gelbe Karten: Bruma, Baku / Contento, Nartey, Kabaca (sportlicher Leiter), Esswein.

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken).