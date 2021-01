VfL Wolfsburg: Erst „Wirbel von innen“, jetzt bei Angstgegner BVB

Wolfsburg. Nachdem ein Fehlverhalten einiger VfL-Profis öffentlich wurde, will der VfL am Sonntag nach zehn Spielen mal wieder gegen Dortmund gewinnen.

Eine ganz normale Woche gibt es beim VfL Wolfsburg in dieser Saison nur selten. Früh in der Saison hatte das ärgerliche Aus in der Europa-League-Qualifikation nachgewirkt, dann gab es Diskussionen um Trainer Oliver Glasner, der öffentlich die Transferpolitik seiner Vorgesetzten kritisierte und seit der Woche vor Weihnachten gab es immer wieder Coronafälle (sechs der insgesamt neun beim VfL) sowie drei weitere Profis, die sich vorsorglich in Quarantäne begeben mussten. Die Woche vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund wäre für sich genommen schon ungewöhnlich genug, schließlich ist die Fußball-Bundesliga in normalen Spieljahren in einer längeren Winterpause. Obendrein prasselte erneut „Wirbel von innen“, so Trainer Oliver Glasner auf den Klub herein, der darauf aber eine ganz klare Botschaft sendete.

Was war passiert? Die „Bild“ hatte berichtet, dass sich vier Profis am 18. Dezember zum gemeinsamen Bundesliga-Gucken bei Xaver Schlager getroffen hätten. Am Tag darauf wurde Maximilian Arnold, einer aus diesem Quartett, positiv auf Corona getestet. Mit ihm gingen Schlager, Maximilian Philipp und Tim Siersleben, also die anderen drei, in Quarantäne. Die Zeitung berief sich auf einen anonymen Hinweisgeber, der VfL stellte klar, „dass sich die Situation so nicht dargestellt, es gleichwohl ein Fehlverhalten der Spieler gegeben hat.“

Hygienekonzept nochmal nachgeschärft

Glasner verurteilte am Neujahrstag, wie zuvor auch schon Manager Jörg Schmadtke, die Art und Weise, wie diese Information an die Öffentlichkeit gelangte: „Davon halte ich überhaupt nichts. Ich bin der Meinung, dass Probleme direkt angesprochen werden sollten.“ Das Hygienekonzept wurde nun noch einmal nachgeschärft. „Alle beim VfL – Spieler, Staff und die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle – nehmen unglaublich viele Mühen in Kauf, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen. Wir testen mittlerweile täglich.“ Doch natürlich haben die Spieler auch Familien um sich herum. Und die, so der österreichische Trainer, werden „zum Glück nicht so lange weggesperrt. So kann es immer passieren, dass sich ein Spieler infiziert.“

Einen direkten Einfluss auf die Spielvorbereitung hätten die Vorfälle nicht gehabt, gleichwohl sei es Thema gewesen. „Wenn hier jemand denkt, dass er uns auseinanderbringen kann mit Internas, die er preisgibt, werden wir dem ganz klar entgegenwirken und zeigen, dass uns das nicht aus der Bahn wirft“, so Glasners deutliche Botschaft. Und der VfL-Trainer sagt weiter: „Wenn ich die Trainingsleistungen sehe, macht es den ganz klaren Eindruck, dass die Jungs genau das zeigen wollen.“

Bitter für Philipp - Muskelverletzung beim Training

Mit sportlichen Konsequenzen brauchen die Spieler nicht zu rechnen, Arnold und Schlager, die zuvor bärenstark auf der Doppel-Sechs harmonierten, könnten gegen Dortmund zurückkehren. Anders ist es beim früheren BVB-Spieler Philipp, der sich am Mittwochnachmittag eine Muskelverletzung im Training zugezogen hat und nicht zur Verfügung steht. „Das ist natürlich bitter für ihn, er hat sich riesig gefreut auf das Spiel bei seinem Ex-Klub.“

Ebenfalls ausfallen werden Ersatzkeeper Pavao Pervan (Corona) und Jérôme Roussillon. Der Franzose, der ebenfalls an Covid-19 erkrankt war, soll am Samstag wieder trainieren, doch der Krankheitsverlauf sei nicht so milde gewesen wie bei Maxence Lacroix, der ebenfalls am Samstag einsteigen soll und ein Thema für den Kader in Dortmund ist. „Er hatte so gut wie keine Symptome und lechzt danach, zur Gruppe zurückzukehren“, so Wolfsburgs Trainer.

Anspruchsvolle Aufgabe Borussia Dortmund

In Dortmund, das weiß Glasner, erwartet seine Mannschaft eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe. Der BVB ist so etwas wie der Angstgegner der Grün-Weißen, auch wenn der Coach von diesem Ausdruck überhaupt nichts hält. Seit dem 3:1 im DFB-Pokalfinale haben die Wolfsburger Dortmund nicht mehr besiegt. In zehn Spielen stehen neun Niederlagen und nur ein Remis. In den vergangenen sieben Partien hat der VfL noch nicht einmal ein Tor geschossen.

„Es gilt für uns, den Beweis anzutreten, dass wir einen Schritt weiter sind“, sagt der Trainer, der vom Tabellenfünften eine hohe Meinung hat: „Betrachtet man nur die Ergebnisse, ist Dortmunds Saison nicht nach Wunsch verlaufen. Aber der BVB ist in vielen Bereichen Bundesliga-Spitze. Deswegen müssen wir auf der Hut sein und eine absolute Topleistung bringen, um in Dortmund zu gewinnen.“

Kehrt Haaland gegen den VfL zurück?

Bei der Borussia könnte Erling Haaland gegen den VfL zurückkehren. Der norwegische Topstürmer hatte vier Bundesliga-Spiele mit einem Muskelfaserriss verpasst, von denen der BVB nur eines gewinnen konnte. „Schaut man auf die Punkt- und Torausbeute, ist es schon so, dass Haaland der Spieler ist, der den Unterschied ausmacht. Aber man wird der Dortmunder Qualität nicht gerecht, wenn man sich nur auf ihn fokussiert“, sagt Glasner.

Der Trainer baut vor dem Duell um die strauchelnde Borussia eine Wagenburg um seine Mannschaft auf, schweißt sie angesichts der Indiskretionen um mögliche Verstöße gegen die Hygienevorschriften des Klubs, der Bundesliga aber auch des Landes Niedersachsen zusammen. Das half dieser Wolfsburger Mannschaft in dieser Saison schon in vielen Situationen. Und jetzt vielleicht auch, wenn sie sich am Sonntag aufmacht, mit Dortmund einen ihrer größten Angstgegner zu besiegen.