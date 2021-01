Gerhardt macht beim 2:2 gegen Leipzig Werbung für sich

Fußballprofis sind eigentlich Spezialisten auf ihrer Position. Stürmer Wout Weghorst als Außenverteidiger würde wohl ebenso wenig funktionieren wie Jérôme Roussillon als Mittelstürmer. Aber es gibt sie doch: Die Spieler, für die der Satz „Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt“ nicht nur eine hohle Phrase ist. Die sich in kürzester Zeit anpassen und Leistung bringen. So wie Yannick Gerhardt. Beim 2:2 (2:1) am Samstag im Heimspiel gegen RB Leipzig bereitete der 26-Jährige beide Tore seines VfL Wolfsburg vor – und das von einer Position aus, die eigentlich nicht seine ist.

Beim 0:2 in Dortmund im ersten Spiel des Jahres stellte VfL-Coach Oliver Glasner Gerhardt zum ersten Mal im Zentrum der offensiven Dreierreihe auf. Auch eine Woche später beim 2:2 bei Union Berlin. Und gegen Leipzig am Samstag erneut. Dabei ist der gebürtige Würselener eigentlich Sechser, fühlte sich bis dato vor der Abwehr am wohlsten. Dass er andere Rollen schnell adaptieren kann, ist jedoch nicht neu. Aus der Not heraus setzte ihn der damalige VfL-Trainer Valérien Ismaël erstmals in der Saison 2016/17 als Linksverteidiger ein. Prompt wurde Gerhardt auf dieser Position deutscher A-Nationalspieler.

Trotz dreier offensiver Alternativen: Gerhardt darf starten

Glasner findet gute Gründe, warum er den Linksfuß aktuell offensiver aufbietet – und das, obwohl er mit Admir Mehmedi, Maximilian Philipp und Bartosz Bialek gegen Leipzig gleich drei Alternativen auf der Bank hatte, für die das Offensivzentrum das angestammte Revier ist. „Yannick ist sehr laufstark, und wir brauchten gegen RB wieder ein laufstarkes Zentrum“, erklärt der VfL-Coach, den die Zahlen in dieser Hinsicht bestätigen. Mit 11,95 Kilometern war Gerhardt der laufstärkste Wolfsburger. Das ist jedoch nicht das einzige, was aus Glasners Sicht für den 26-Jährigen als Zehner spricht. „Yannick hat viele tiefe Laufwege“, lobt der Österreicher.

Das beste Beispiel: das 1:1 gegen RB am Samstag. Schon nach fünf Minuten war der Matchplan der Gastgeber durchkreuzt, weil sie in eine taktische Falle der Leipziger liefen. Maxence Lacroix ließ sich aus dem Abwehrzentrum ziehen, dadurch entstand viel Raum, in den Emil Forsberg geschickt wurde. Dessen Querpass musste Nordi Mukiele nur noch über die Linie schieben. Doch nachdem sie sich kurz geschüttelt hatten, fuhren die Wolfsburger hoch. In der 16. Minute setzte Gerhardt zu einem der gelobten tiefen Läufe an, flankte von der rechten Seite, und Weghorst glich durch einen schönen Flugkopfball aus. „Toll herausgespielt, und die Flanke war top“, so Glasner.

Glasner-Lob: Nach Rückstand tolle Reaktion gezeigt

In der 35. Minute bewies Gerhardt eine weitere Qualität, knöpfte RB-Kapitän Marcel Sabitzer in Koproduktion mit Ridle Baku den Ball ab, gab diesen an Renato Steffen weiter, und der Schweizer zog aus gut 20 Metern ab. Weil das Glück oft mit den Tüchtigen ist, fälschte Leipzigs Willi Orban den Ball mit der Brust so ab, dass dieser mit krummer Flugbahn neben dem rechten Pfosten einschlug. Spiel gedreht – und beide Tore hatte Gerhardt vorbereitet. „Wir haben nach dem Rückstand eine tolle Reaktion gezeigt“, lobt Glasner.

Doch am Ende reichte es erneut nicht zu einem Sieg gegen ein Spitzenteam der Liga. Dass RB eines ist, zeigten die Gäste nach dem Seitenwechsel. Sie setzten den VfL mehr und mehr unter Druck. Das Offensivpressing der Wolfsburger funktionierte nicht mehr so gut wie zuvor, und dann kam auch noch Pech hinzu. Nach einem eher harmlosen Volley von Amadou Haidara trudelte der Ball aufs Tor zu, John Anthony Brooks und Lacroix sagten sich beide „Nimm‘ du ihn, ich hab‘ ihn sicher“, und der Leidtragende war Keeper Koen Casteels, der den Ball nur noch vor die Füße des abstaubenden Orban abwehren konnte (54.).

Brooks an den Pfosten, aber bessere Chancen für RB

Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, obwohl die Partie noch hin und her wogte. Brooks köpfte noch an den Pfosten (62.), doch die besseren Möglichkeiten hatten die Leipziger. Sie waren dem Sieg näher als der VfL. „In der zweiten Halbzeit hatte RB mehr von der Partie“, gab Gerhardt zu. „Uns ist es nicht gelungen, an die ersten Hälfte anzuknüpfen. Wir haben für zu wenig Entlastung sorgen können. Am Ende“, so der doppelte Vorlagengeber ehrlich, „müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Viel Zeit für die Analyse, was zum ersten Sieg 2021 gefehlt hat, bleibt den Wolfsburgern nicht. Schon am Dienstag geht’s um 20.30 Uhr bei Mainz 05 weiter. Der FSV überraschte am Samstag, indem er dem BVB in Dortmund mit dem 1:1 einen Punkt abtrotzte. Maximilian Arnold wird nach Rotsperre ins Team zurückkehren – und Glasner vor ein Problem stellen. Denn wohin dann wieder mit seinem Kapitän? Josuha Guilavogui hatte Arnold gegen Leipzig ersetzt, davor aber zwei Partien nur auf der Bank gesessen.

Bleibt Gerhardt beim VfL? Coach zählt Pluspunkte auf

Gerhardt hingegen dürfte seinen Platz erst einmal sicher haben. Er überzeugte in der neuen Rolle. Seine Zukunft ist jedoch ungeklärt, der Vertrag läuft im Sommer aus. Der VfL hat ihm ein neues Arbeitspapier vorgelegt. Doch Gerhardt zögert. Sein Ex-Klub Köln und Hertha BSC sollen schon Interesse signalisiert haben. Glasner hingegen will den 26-Jährigen gern behalten. Aus seiner Sicht spricht viel für den VfL. Hier könne er sich entwickeln und Erfolg haben. „Das sind Pluspunkte für uns“, sagt der Coach und ergänzt schmunzelnd: „Sein Salär wird auch für drei warme Mahlzeiten am Tag reichen.“