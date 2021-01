Wiedersehen mit Ex-Coach Schmidt: „Ich bereue den Schritt nicht“

Von September 2017 bis Februar 2018 trug Martin Schmidt als Trainer das Wappen des VfL Wolfsburg auf der Jacke. Inzwischen ist der Schweizer Sportdirektor in Mainz. Am Dienstagabend gibt's das Wiedersehen.

Damit hatten die Verantwortlichen im Februar 2018 nicht gerechnet. „Wir konnten ihn nicht von seiner Entscheidung abbringen“, sagte Olaf Rebbe, der damalige Sportdirektor des VfL Wolfsburg. Allen Überredungsversuchen zum Trotz legte Martin Schmidt sein Amt als Trainer der erneut in Abstiegssorgen steckenden Grün-Weißen nieder. Gefühlt ist das länger her, als es wirklich der Fall ist. Inzwischen spielt der VfL wieder erfolgreich, und mit Oliver Glasner sitzt der Nach-Nachfolger des dickköpfigen Schweizers auf der Trainerbank, die dieser mittlerweile verlassen hat. Schmidt ist nun Sportdirektor – bei Mainz 05, dem Wolfsburger Gegner am Dienstag ab 20.30 Uhr.

Eine große Überraschung ist es nicht, dass es den 53-Jährigen erneut zum FSV zog. Dort hatte er vor seiner VfL-Zeit fast sieben Jahre lang gearbeitet, erst als Trainer der Reserve, dann als Coach der Bundesliga-Mannschaft. Jetzt ist er wieder da. Zurück zu den Wurzeln, könnte man sagen. „In jedem Fall ist es eine spannende Aufgabe“, sagt Schmidt. Dabei steht der leidenschaftliche Skifahrer nicht mehr in der ersten Reihe. Sportdirektor steht nun an seiner Bürotür. Das ist Neuland, aber: „Ich habe festgestellt, dass sich die Jobs als Trainer und Sportdirektor in vielen Bereichen ähneln.“ Neu sind nur die Beratergespräche und der finanzielle Aspekt.

Mainz hat die Bilanz eines Absteigers

Doch Schmidt wäre sicher lieber in einer anderen Situation nach Mainz zurückgekehrt. Und nicht in der größten Not. Der FSV ist Vorletzter. Sieben Punkte aus 16 Spielen – das ist die Bilanz eines Absteigers. Für die Wolfsburger bedeutet das: Hier können sie etwas holen. Oder sie müssen es sogar, um im oberen Drittel der Tabelle zu bleiben. Anders als Mainz ist der VfL voll im Plan, könnte bei gleichbleibendem Punkteschnitt zum dritten Mal in Folge auf einem Europapokal-Platz landen. Das gab’s in Wolfsburg noch nie – und irgendwie hat auch Schmidt daran seinen Anteil.

Durch seinen Rücktritt machte er im Februar 2018 den Weg frei für Bruno Labbadia. Der Ex-Profi schaffte erst den Klassenerhalt, führte den VfL anschließend prompt auf Rang 6 und damit in die Europa League. Wäre es mit Schmidt auch so gelaufen? Eine rein hypothetische Frage. Auf jeden Fall hadert der Schweizer nicht mit seinem vorzeitigen Abschied. „Nein, ich bereue den Schritt nicht, und ich freue mich sehr für den VfL, dass der Verein sich sportlich so gut entwickelt hat und sein großes Potenzial erfolgreich ausschöpft“, erklärt er.

Schmidt sieht „klaren, sportlichen Plan“

Nur fünf Siege aus 22 Pflichtspielen hatte Schmidt bei seinem Weggang aus Wolfsburg auf dem Konto, macht einen Punkteschnitt von 1,18. Nach-Nachfolger Glasner liegt aktuell bei 1,6 Zählern im Schnitt. Auch wenn dessen Team noch keinen Gegner aus den Top Sechs der Liga geschlagen hat und 2021 noch auf den ersten Sieg wartet, spart der FSV-Sportdirektor nicht mit Lob für den ehemaligen Arbeitgeber. „Der VfL hat sich zu einer gefestigten Truppe entwickelt, in der Mannschaft steckt immense individuelle Qualität, sie verfolgt einen klaren sportlichen Plan“, sagt Schmidt.

Anteil am Erfolg hat auch einer, dem sie in Mainz noch hinterhertrauern. Ridle Baku war erst Anfang Oktober vom Rhein an den Mittellandkanal gewechselt und überzeugt hier auf Anhieb. „Wir sind in Mainz alle sehr stolz auf ihn und freuen uns auf ein Wiedersehen“, erklärt Schmidt. Überrascht ist er freilich nicht über den Aufstieg des 22-Jährigen. „Ridle hat schon früh all das mitgebracht, was man zum Profi braucht – neben Talent das richtige Mindset, eine gesunde Portion Ehrgeiz und vor allem Fleiß“, lobt der Sportdirektor den gebürtigen Mainzer.

Das 1:1 in Dortmund als FSV-Lichtblick

Auch Baku spricht noch voller Zuneigung über seinen Ex-Klub , für den er immerhin 13 Jahre lang gespielt hat. Doch am Dienstagabend muss die Freundschaft ruhen. Für beide geht’s um einiges. Der VfL braucht den Sieg, um in der Europa-Spur zu bleiben. Der FSV, um wieder Hoffnung zu schöpfen. Das 1:1 in Dortmund am vergangenen Samstag war da schon ein Lichtblick. „Das Ziel ist ganz klar“, sagt Schmidt, „den ersten Heimsieg der Saison einzufahren und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.“

Dass die Mainzer alles in die Waagschale werfen werden, daran zweifelt auch Glasner keine Sekunde. Er hat sein Team auf reichlich Gegenwehr eingestellt. Seine Charakterisierung des Gegners klingt dabei, als ob der VfL auf ein Top-Team treffen würde. Der Österreicher lobt die „körperlich guten Innenverteidiger“, zudem das „laufstarke Mittelfeld“ und zum Schluss die Offensive „mit viel Tempo“. Aber, so Glasner weiter, „die Mainzer haben es eben nicht geschafft, ihre Qualität konstant auf den Platz zu bekommen.“

Arnold kehrt in den VfL-Kader zurück

Personell hat der VfL-Coach nahezu den selben Kader zur Verfügung wie beim 2:2 am Samstag gegen RB Leipzig. Allein Maximilian Arnold wird nach abgesessener Rotsperre auf jeden Fall zurückkehren, bei Marin Pongracic (Nachwirkungen der Covid-19-Infektion) fällt die Entscheidung erst am Dienstag, bevor die Mannschaft in Richtung Mainz aufbricht – um Ex-Trainer Schmidt zu ärgern und den ersten Sieg 2021 einzufahren.