Der VfL muss in Leverkusen Wirtz‘ Kreise eindämmen

Das Bayer-Juwel: Der erst 17-jährige Florian Wirtz (Mitte) ist bereits Stammkraft in Leverkusen. Der VfL Wolfsburg muss am Samstag auch seine Kreise eindämmen.

Nachwuchsförderung im Fußball ist manchmal nicht fair. Der 1. FC Köln hat über acht Jahre lang ein Talent aufgebaut und ausgebildet, das dann im Alter von 16 Jahren ausgerechnet zu Bayer Leverkusen, dem Lokalrivalen, der nur wenige Kilometer den Rhein hinunter beheimatet ist, wechselte. Inzwischen ist der Spieler 17 Jahre, gilt als größtes deutsches Talent und ist bereits in der Bundesliga angekommen. Am Samstag ab 15.30 Uhr bekommt es der VfL Wolfsburg mit Bayer und damit auch mit Florian Wirtz zu tun.

Wie gut der gebürtige Pulheimer schon ist, war erst am Dienstag wieder sichtbar. Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund erzielte Wirtz das 2:1-Siegtor. Cool und überlegt, als ob er schon die Erfahrung von hunderten Bundesliga-Partien intus hätte, überwand der Leverkusener BVB-Keeper Roman Bürki. Und in der Tat ist Wirtz für sein Alter schon unglaublich weit. Gegen Dortmund bestritt er bereits sein 21. Spiel in der deutschen Eliteliga. Sein Debüt hatte er am 18. Mai 2020 beim 4:1 in Bremen gegeben. In der aktuellen Saison steht das Riesentalent bei drei Toren und fünf Vorlagen – eine starke Bilanz.

Die A-Nationalmannschaft ruft

In Leverkusen sind sie froh, ein solches Juwel im Team zu haben. Gegen den BVB gewann Wirtz die meisten Zweikämpfe für seine Mannschaft, lief die meisten Kilometer und lieferte die meisten Torschuss-Vorlagen ab. Und das von einem Spieler, der nicht einmal volljährig ist. Zurzeit spielt er noch in der deutschen U21-Auswahl. Aber es gibt bereits Rufe, ihn für die A-Nationalmannschaft zu berufen. Peter Bosz, Wirtz‘ Trainer bei Bayer, sagte dazu vor kurzem: „Das hängt vom Bundestrainer ab, ob er den Mut hat und die Qualität in Florian sieht, die ich auch sehe.“

Doch so schwer ist es nicht, das Besondere in diesem 17-Jährigen zu sehen, der in der offensiven Mittelfeldzentrale der Leverkusener schon gesetzt ist. Er ist schnell, er ist technisch top ausgestattet, er hat Spielintelligenz, er ist robust. Kurzum: Dieser Typ hat alles, um ein ganz Großer zu werden. Da sind sich alle Beobachter einig. Und dann dauert es nicht lange, bis der Vergleich aufkommt. Kann Wirtz in die Fußstapfen von Kai Havertz treten?

Wirtz ist schon weiter als Havertz

Unglaublich, aber wahr: Bayer hatte bis vor kurzem zwei Talente dieser Güteklasse im Team. Im Sommer wechselte Havertz mit 21 Jahren für 80 Millionen Euro zum FC Chelsea. Diese horrende Ablöse kann sich durch Bonuszahlungen sogar auf 100 Millionen Euro erhöhen. Vier Jahre hat Wirtz noch, um auf das Level seines Vorgängers in Leverkusen zu kommen. Schon jetzt ist er 24 Millionen Euro wert. Und nicht wenige sagen, dass er Havertz noch übertreffen wird und deutlich weiter ist, als es dieser mit 17 Jahren war.

Auf die Wolfsburger kommt am Samstag viel Arbeit zu. Sie müssen nicht nur die vorderste Reihe der Gastgeber mit Leon Bailey, Lucas Alario und Moussa Diaby in Schach halten. Sie müssen auch Wirtz‘ Kreise eindämmen. Das Wunderkind bestimmt Leverkusens Rhythmus – und sorgt mit jedem guten Auftritt für bisweilen neidische Blicke aus Köln. Natürlich hätte der FC das „Wunderkind“ (Zitat Kicker) im Januar 2020 gern behalten. „Eine der größten Niederlagen der Saison war, dass wir Florian Wirtz verloren haben“, sagte FC-Vorstand Eckhard Sauren – und traf damit voll ins Schwarze.

